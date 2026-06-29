キャリア9年目を終えたビッグマン…ジョン・コリンズがFA戦線で争奪戦か？

NBAは、7月1日（現地時間6月30日）から全チームのFA（フリーエージェント）選手たちとの交渉が解禁される。

そうした中、マーク・スタイン記者とジェイク・フィッシャー記者が有料制会員サイトの“The Stein Line”を配信。今夏の注目FAの1人に、ジョン・コリンズを挙げていた。

コリンズは、昨年プレーヤーオプション（PO）となっていた今シーズンの契約2658万ドル（現在のレートで約42億7938万円）を行使し、ロサンゼルス・クリッパーズでプレー。69試合へ出場し、平均13.6得点5.3リバウンド1.0アシストに加え、フィールドゴール成功率55.2パーセント、3ポイントシュート成功率40.6パーセント（平均1.3本成功）、フリースロー成功率76.6パーセントを残した。

NBAキャリア9年目を終えた28歳のビッグマン（206センチ102キロ）は、今夏のFA戦線でオーランド・マジックやサンアントニオ・スパーズ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズ、ミネソタ・ティンバーウルブズから関心を集める見込みとのこと。

アトランタ・ホークス時代にプレーオフも経験しているコリンズは、FA戦線で争奪戦になる様相で、本人が望む金額や契約年数を提示できるかがポイントになりそう。

なお、今夏のFA戦線で、パワーフォワードにはトバイアス・ハリス（デトロイト・ピストンズ）や八村塁（ロサンゼルス・レイカーズ）、ドレイモンド・グリーン（ゴールデンステイト・ウォリアーズ／PO）といった選手たちがいる。