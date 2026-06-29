■早期天候情報とは

【画像】全国の天気

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は２９日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

■北海道地方に「高温に関する早期天候情報」発表

気象庁発表

高温に関する早期天候情報（北海道地方）

令和８年６月２９日１４時３０分

札幌管区気象台 発表

北海道地方 ７月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

北海道地方の気温は、向こう５日間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、７月５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

■東北地方に「高温に関する早期天候情報」発表

気象庁発表

高温に関する早期天候情報（東北地方）

令和８年６月２９日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 ７月６日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

東北地方の向こう２週間程度の気温は、暖かい空気に覆われやすいため平年並か高く、７月６日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

■北陸地方に「高温に関する早期天候情報」発表

気象庁発表

高温に関する早期天候情報（北陸地方）

令和８年６月２９日１４時３０分

新潟地方気象台 発表

北陸地方 ７月９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

北陸地方の気温は、向こう１週間程度は平年並ですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高く、７月９日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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