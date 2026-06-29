「全日本企業見習うべき」「粋な計らいすぎる」日本対ブラジル戦の前日にＪクラブが発表した“異例の対応”にネットざわつく「羨ましい」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド・オブ32で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。
日本時間30日の２時にキックオフを迎えるブラジル戦を前に、日本国内では森保ジャパンを後押しする動きが見られている。29日には、Ｊ３のレノファ山口FCが公式Ｘで【練習スケジュール変更】と綴り、こう報告した。
「６月30日の練習が、FIFAワールドカップサッカー日本代表を全力で応援するために午後練習のみと変更となりました。コンディションを整えた後、午後のトレーニングは14時開始となります。ガンバレ！ニッポン！」
代表戦に合わせた“異例の対応”に、SNS上では次のような声が上がっている。
「それアリなのか」
「全日本企業見習うべき」
「まっておもろすぎ」
「粋な計らいすぎる」
「潔すぎてすき」
「そりゃ選手も見たいよね４年に１度のお祭りでしかもブラジル戦だもん」
「素晴らしい」
「どうせみんな観るだろうし、寝不足で練習したら危ないもんね」
「羨ましい」
山口の取り組みが、ファンの注目を集めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
日本時間30日の２時にキックオフを迎えるブラジル戦を前に、日本国内では森保ジャパンを後押しする動きが見られている。29日には、Ｊ３のレノファ山口FCが公式Ｘで【練習スケジュール変更】と綴り、こう報告した。
「６月30日の練習が、FIFAワールドカップサッカー日本代表を全力で応援するために午後練習のみと変更となりました。コンディションを整えた後、午後のトレーニングは14時開始となります。ガンバレ！ニッポン！」
「それアリなのか」
「全日本企業見習うべき」
「まっておもろすぎ」
「粋な計らいすぎる」
「潔すぎてすき」
「そりゃ選手も見たいよね４年に１度のお祭りでしかもブラジル戦だもん」
「素晴らしい」
「どうせみんな観るだろうし、寝不足で練習したら危ないもんね」
「羨ましい」
山口の取り組みが、ファンの注目を集めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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