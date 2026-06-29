BTSジミンがDiorショーの裏側で魅せた究極のオフショット！ソファでのリラックスした姿や優しい微笑みに「鏡の中の横顔まできれい」

【写真＆動画】①BTSジミン、パリでの自然体ショット＆バッグチャームを紹介 ②③④ショーでは華やかなナポレオンジャケット姿で魅了 ⑤空港ファッションにも登場したヒマワリのチャーム

BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramを更新。Dior（ディオール）の2027年サマーコレクションショーで訪れたパリでの、素顔が垣間見えるオフショットを披露した。

■BTSジミン、パリで滞在中の自然体の表情を多数公開

「うちのスタイリストのお兄さんが描いた絵（笑）」というコメントとともに公開された投稿は、Diorからの扇子とシルバーとゴールドのバングルが並んだ写真でスタート。

2枚目からはクラシカルなホテルで撮影したショット。ウェーブした金髪に優しく調和するグレーのニットとデニムを合わせた上品なカジュアルスタイルで登場したJIMINは、ランプの灯りに照らされた横顔や、ソファで足を組んでくつろぐ姿、廊下で優しく微笑む姿など、自然体の表情を見せている。5枚目の動画には、コメントにもある通り、スタイリストがホテルのメモ用紙にイラストを描いている様子も収められている。

続いて、チェックシャツとデニムを合わせたカジュアルスタイルで、パリのDior本店を訪れた際のショット（7、8枚目）も公開。また、パリへ向かう空港ファッションでも話題となった黒レザーのショルダーバッグにつけたヒマワリとリーフのバッグチャーム（6枚目）や、トートバッグにつけたアオムシとカタツムリのバッグチャームと「JM」の文字をラインストーンであしらった丸型のチャーム（9枚目）など、遊び心あふれる小物も披露している。

そして10枚目からは、グレージュのスポーティーなセットアップをさらりと着こなし、ホテルでリラックスする様子を披露。桃を頭にそっと載せたり、桃の周りでハートを作るように両手で持ったりする愛らしいショットも。ショー会場で見せた凛としたオーラとは対照的な、お茶目で飾らない魅力をのぞかせた。

SNSには、「鏡の中の横顔まできれい」「桃を頭の上に乗せてるの可愛すぎ」「バッグの小物がどれもかわいい」「少年のような雰囲気と、ふと見せる大人びた色気がたまらない」「たくさん写真嬉しい」「お茶目で大好き」など、さまざまな反応が寄せられている。