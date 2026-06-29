中国商務部は29日、新たに日本の20の企業・団体を輸出規制リストに追加すると発表。中国のSNS上でも大きな注目を集めている。

中国商務部は今年2月24日に日本の20の企業・団体を輸出規制リストに追加したことを振り返り、「その目的は、日本の再軍事化と核武装の企図を阻止することにあった」と説明。「しかし日本側は反省するどころか、誤った道をますます突き進み、『新型軍国主義』を推進する歩みを加速させている」と主張し、新たに防衛研究所など20の企業・団体を輸出規制リストに追加したことを発表した。

この措置は即日発行するもので、輸出事業者によるこれらの企業・団体へのデュアルユース品目の輸出は禁止される。また、国外の組織および個人が中国産のデュアルユース品目をこれら団体へ移転または提供することも禁止されるほか、「現在進行中の関連活動は直ちに停止しなければならない」としている。

また、これとは別に「監視リスト」に三井E＆Sなど日本の20の企業・団体を追加したことも明らかにした。輸出事業者がこれら団体へデュアルユース品目を輸出する場合、従来の方式による輸出証明書の取得は不可能となり、個別許可を申請する必要がある。個別許可の取得に際しては、「当該企業・団体のリスク評価報告書」を提出するとともに、「当該デュアルユース品目を日本の軍事力強化に資するいかなる用途にも使用しないことを約束する書面」を提出しなければならないとしている。

同部は「監視リスト掲載団体に対するデュアルユース品目輸出について、最終使用者および最終用途の審査を一層厳格に実施し、日本の軍事ユーザーや軍事用途、ならびに日本の軍事力強化に資するその他すべての最終用途に関する輸出は承認しない」と強調した。

その上で、「中国側の今回の措置は完全に正当かつ合理的で合法的なものであり、日本の『新型軍国主義』による軽挙妄動を断固として抑止することを目的としている。日本側が過ちに気付き、誤った行動を改め、真摯に反省して正しい軌道へ戻ることを望む」「中国側のリスト掲載措置は少数の日本団体のみを対象としており、関連措置もデュアルユース品目に限定されるため、中日間の正常な経済・貿易往来には影響しない」などと主張した。

中国のネットユーザーからは「よくやった」「引き続き（輸出規制の）強度を上げていこう」「20社？2000社にせよ」「日本経済はまだまだ良すぎる」「時間を空けての2連撃。かさぶたができないように」「少しずつ力を強め、縄をゆっくりと締めていくのがいちばん気持ちいい」「技術面・物資面の両面から、日本が再びアジアの近隣諸国に対して軍事的冒険主義に走ることを厳重に防がなければならない。そして再び人類に耐え難い災厄をもたらすことがないようにしなければならない」といったコメントが多数寄せられている。（翻訳・編集/北田）