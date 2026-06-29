タレントの上沼恵美子（71）が29日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。

上沼は「美輪さんが亡くなられたね。知らなかった」と切り出し、自身が30代半ばだった頃の共演経験を回想。昼の12時から始まる生番組で、「水曜日に美輪明宏さんと私で人生相談のコーナーをやってたんです」と振り返った。

収録では、すりガラスの向こうに相談者が座り、2人で回答するスタイルだったといい、生放送のため「今考えたら凄いなと思う」と上沼。3、4年前には自身のYouTubeチャンネルへの出演をオファーしたことを明かし、その際、美輪さんからは「ちょっと体がしんどいので」と丁重に断られたそう。

そんないきさつに、上沼は「図々しいことを言うてしまった」と後悔をにじませたが、「美輪さんは大好きなの。人柄というかオーラというか、凄い」と絶賛。共演者からの「神様みたい」との言葉を受け、「そうやねん、黒柳徹子さんと美輪明宏さんって違うところにおるやろ？それがまた気さくないい方よ」と伝えた。

また「生放送が終わって、一緒にお昼を食べに行ったりね」と告白。食事の場でも「いろんな話をしてくださって」と振り返り、「頭のいい方よ。鋭い」と表現した。

さらに「NHKの紅白に出た時も圧巻だったな」と続け、「ご本人がおっしゃってたけど、フランスのテレビが来て、自分に密着してるって言うてた。世界的なのよ。ああいう方はもう、いないんじゃない？」と絶賛。「ああいう方がどんどんどんどん亡くなって行くから寂しい」と惜しんでいた。