【ヒューストン（米テキサス州）＝林信登】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の決勝トーナメント１回戦で、２９日（日本時間３０日）にブラジルと対戦する日本。

１次リーグの試合会場では、「サムライブルー」のユニホームを着た外国人サポーターの姿が目立った。日本人サポーターと一緒になって「ニッポン」コールで選手を鼓舞する人たち。なぜ彼らは日本を応援するのか。

「母国より日本の躍進を」

２５日（日本時間２６日）に行われた１次リーグ最終戦のスウェーデン戦。米テキサス州のダラススタジアムでは、多くのサポーターが日本の青や白のユニホーム姿で試合を見守った。

「夢に見た日本戦」。同州に住む米国人の技師、アンワー・クードシーさん（２５）は試合前に興奮した表情を見せた。

通っていた小学校に多くの日本人がいた。日本製のグミを分けてもらったことがきっかけで仲良くなり、日本に興味を持った。日本戦を初めて見たのは２０２２年の前回カタール大会。小学校時代の日本人の同級生とテレビ観戦し、劣勢でも冷静な森保一監督にほれ込んだ。今大会は生で見たいとチケットを購入した。

この日、着用していたのは、いくつもの店を回り、試合前日にようやく見つけた白いアウェーのユニホーム。手をたたいて声援を送り、得点が決まると、立ち上がって喜びを爆発させた。試合後、「幸せな時間だった」と満足げに語り、「ブラジル相手でも勝てると信じている」と期待した。

ニューヨーク州に住む南米エクアドル出身の会社員モイセス・リエラさん（４０）は、１３年前に結婚した日本人の妻とそろいのユニホームで応援。「決して諦めず、一生懸命に戦う姿が好き。今大会は、母国より日本の躍進を願っている」と笑顔を見せた。

「十分に優勝を狙えるはず」

日本が大勝したメキシコでの１次リーグ第２戦チュニジア戦は、メキシコ人らの日本サポーターが特に多く、「完全ホーム」のムードだった。

日本の青いユニホームに加え、「必勝」と書かれた鉢巻きを頭に巻いていたメキシコ人の会計士アルベルト・ドミンゲスさん（４１）は、子どもの頃に見たアニメ「キャプテン翼」がきっかけで、日本とサッカーが好きになった。日本がＷ杯に初出場した１９９８年のフランス大会以降、日本戦を必ずテレビで見てきた。今大会ではメキシコで日本戦があると知り、１０万円以上するチケットを迷わず購入したという。

「かつては国内でプレーする選手ばかりだったが、今は大半が海外で活躍している。本当に成長した」とドミンゲスさん。青く染まった観客席を眺め、「素晴らしい雰囲気。特別な夜になった」とほほえんだ。

メキシコ市の学生、セバスチャン・ソトさん（２３）は、背中に「ＭＩＴＯＭＡ」の文字が入ったユニホーム姿で観戦した。負傷で選外となった三笘薫選手（２９）の「世界一のドリブル」に魅せられたという。「Ｗ杯で見られないのは残念だが、彼抜きでも十分に優勝を狙えるはずだ」と期待を込めた。