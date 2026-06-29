亀梨和也と田中みな実が電撃結婚！第1子妊娠も報告

元KAT-TUNで俳優の亀梨和也（40）が29日、自身の公式ホームページを通じて、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚したことを電撃発表した。あわせて、田中が第1子を妊娠中であることも報告した。

亀梨が公式ホームページで報告

公式ホームページに亀梨は直筆サイン入りで「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりました。あわせて、新しい命も授かっています」と報告した。

亀梨は2001年、KAT-TUNを結成し注目を浴び06年にCDデビュー。グループ活動と並行して俳優として『ごくせん』『野ブタをプロデュース』『1ポンドの福音』など多数のドラマで主演・主演級を務める。また映画出演やスポーツキャスターやMCとしても幅広く活躍してきた。一方、田中はTBSアナウンサーとして人気を集めた後、俳優やタレントとして活動の幅を広げ、美容やライフスタイルに関する発信でインフルエンサーとしても多くの支持を集めている。

結婚と新たな命を授かったことを公表した2人。人生の大きな節目を迎え、新たな一歩を踏み出すことになった。

コメント全文（亀梨和也オフィシャルサイトから）

木々の緑が輝きを増す季節となりました。

皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、私たち亀梨和也と田中みな実は

結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。

また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。

未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、

人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します。

一つひとつの活動に対して真摯に歩んでまいりますので、

これからも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

応援して下さっている皆様、

ご理解、ご協力をいただいている関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

令和8年6月29日

亀梨和也 田中みな実