ENHYPEN、新たなロゴ＆シンボル公開 グループの新ビジョンを発表
グローバルグループ・ENHYPENが、新たなロゴやシンボル、リニューアルフィルムを公開した。
【動画】ENHYPENが新たなロゴ＆シンボル公開 リニューアルフィルム
所属レーベル・BELIFT LABは29日、ENHYPENの新たなビジョンや方向性を発表した。これまで築いてきたグループのアイデンティティをより強固にするとともに、今後のさらなる可能性を切り拓いていくという。
今回発表された新たなビジョンでは、「多次元的な結束」をコンセプトに掲げ、これまで音楽を通じて人と人、世界と世界をつないできたENHYPENが、つながりそのものにとどまらず、複数の連帯を同時に形成し、拡張していく段階へと進む。BELIFT LABは「さらに多様な分野で価値と影響力を生み出すグローバルアーティストブランドへと躍進するだろう」と説明した。
公開された新ロゴは、従来の「EN-」のハイフンを拡張し、その中に「EN」を配置したデザイン。つながりを形成し、広げていく主体としてのENHYPENを象徴している。また、新チームシンボルは、関係性の始まりから外側へ向かって伸びていく形状で、新たな文化を主導していくENHYPENのビジョンを表現している。
あわせて、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルではリニューアルフィルム「ENHYPEN Brand Renewal Film」も公開。ひとつの点から線、面、立体へと変化していくビジュアルを通して、さまざまな形で世界とのつながりを広げていくグループのビジョンを描いている。
【動画】ENHYPENが新たなロゴ＆シンボル公開 リニューアルフィルム
所属レーベル・BELIFT LABは29日、ENHYPENの新たなビジョンや方向性を発表した。これまで築いてきたグループのアイデンティティをより強固にするとともに、今後のさらなる可能性を切り拓いていくという。
今回発表された新たなビジョンでは、「多次元的な結束」をコンセプトに掲げ、これまで音楽を通じて人と人、世界と世界をつないできたENHYPENが、つながりそのものにとどまらず、複数の連帯を同時に形成し、拡張していく段階へと進む。BELIFT LABは「さらに多様な分野で価値と影響力を生み出すグローバルアーティストブランドへと躍進するだろう」と説明した。
あわせて、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルではリニューアルフィルム「ENHYPEN Brand Renewal Film」も公開。ひとつの点から線、面、立体へと変化していくビジュアルを通して、さまざまな形で世界とのつながりを広げていくグループのビジョンを描いている。