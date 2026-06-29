亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。田中が第1子を妊娠していることも明らかにした。

2人は2023年ごろにファッション誌「MAQUIA」の企画で対談、2024年のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」で共演をしていた。

交際については、2024年の元日に電撃結婚すると実名を伏せて一部サイトで報じられ、SNSでは「真剣交際」などがトレンド入り。2人の名前から「令和のタッチ」と、マンガになぞらえて祝福する声も話題となった。当時亀梨が所属していたSMILE−UP.（旧ジャニーズ事務所）は「お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています」としていた。

◆亀梨和也（かめなし・かずや） 1986年（昭61）2月23日生まれ。東京都江戸川区出身。98年、中学1年生との時に旧ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）入り。99年10月、TBS系テレビドラマ「3年B組金八先生 第5シリーズ」で俳優デビュー。2004年からミュージカル「DREAMBOY」シリーズに毎回出演し、07年から12年まで主演を務めた。また、05年放送の日テレ系「ごくせん」第2シリーズにメイン生徒役で出演し、赤西仁とともにブレークし知名度を上げた。さらに、同年「野ブタ。をプロデュース」で共演した山下智久との期間限定ユニット・修二と彰として、主題歌「青春アミーゴ」を発売し、同年初のミリオンセラーを達成した。06年KAT−TUNとして「Real Face」でCDデビュー。同年、ベストジーニスト（一般選出部門）を初受賞。13年には映画「俺俺」で映画単独初主演。19年には「Rain」でソロデビュー。また、野球好きで知られ、10年からは日テレ系「Going！Sports＆News」でスポーツキャスターに就任。11年から18年までは同局系プロ野球中継でも「ベースボールスペシャルサポーター」としても活躍した。25年3月末にKAT−TUNが活動を終了し、自身もSTARTO ENTERTAINMENTから独立した。

◆田中みな実（たなか・みなみ）1986年11月23日生まれ。米・ニューヨーク出生、埼玉県朝霞市出身。07年、「ミス青山コンテスト2007」で準ミスに。09年にTBSテレビ入社。10年に同局「サンデージャポン」に出演し、「情報ライブみな実屋」コーナーのリポーター、その後進行を務める。14年6月に、自身のブログで同年9月に退職し、フリーアナウンサーになることを発表した。

退職後も同局「有吉ジャポン」「ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」および、TBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」「ジョブチューンR」に引き続き出演し、14年10月にフジテレビ「ニュースな晩餐会」にレギュラー出演。19年、フジテレビ系「絶対正義」を皮切りにテレビドラマへの出演が増加。フジテレビ「あなたがしてくれなくても」「ギークス〜警察署の変人たち〜」、TBS「フェイクマミー」、テレビ東京「生きるとか死ぬとか父親とか」などに出演した。21年「ずっと独身でいるつもり？」で映画初主演、23年NHKドラマ「悪女について」でドラマ初主演を果たした。また、同年12月に発売したファースト写真集「Sincerely yours...」を発売し、宝島社の写真集として1971年の創立以来の最高部数となった。24年4月の「オリコン令和ランキング（令和元年〜5年）」BOOKランキングジャンル別「写真集」女性で、期間内売り上げ49.0万部を記録し、1位を獲得。同調査が始まった08年以降、男女作品あわせて写真集ジャンル作品歴代1位であることが発表された。