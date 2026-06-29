歌手で俳優の亀梨和也（40）と、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が結婚し、第1子を妊娠中であることが分かった。亀梨がファンクラブサイトを通じ、直筆の文書で発表した。2人は徹底した「美容意識」という共通点があり、芸能界屈指の「美容アイコン」として知られている。

2人の交際は2024年1月1日に一部週刊誌が報道。美容誌の企画での共演をきっかけに親交を深め、真剣交際へ発展したと伝えられた。

美容への探究心が強いことで知られる田中は、スキンケアや食生活、睡眠に至るまで徹底したセルフケアを実践。生活では発酵食品や良質なたんぱく質を積極的に取り入れ、「毎日2Lの水を飲む」など水分補給も徹底。ピラティスやトレーニングを継続し、内側から美しさを保つことを信条としてきた。愛用する化粧品や美容法を紹介するたびに商品が品薄になるなど、「田中みな実買い」という言葉が生まれるほどの影響力を誇る。

一方の亀梨も、男性タレントの中でも屈指の美容通として知られる。洗顔や保湿などのスキンケアを欠かさず、肌管理のために美容クリニックに通うことも公言。日焼け対策や睡眠の質にも気を配る様子を、自身のYouTubeなどを通じて伝えている。

亀梨和也は1986年2月23日生まれ、東京都出身。98年に旧ジャニーズ事務所へ入所し、01年にKAT-TUNを結成した。05年のドラマ「ごくせん」で注目を集め、同年、山下智久との期間限定ユニット「修二と彰」として発売した「青春アミーゴ」がミリオンヒットを記録。06年にはKAT-TUNとして「Real Face」でCDデビューした。俳優としては「野ブタ。をプロデュース」「たったひとつの恋」「妖怪人間ベム」など数々のドラマで主演を務め、映画や舞台でも活躍。スポーツキャスターとしても野球中継やスポーツ番組に出演するなど活動の幅を広げ、近年はYouTubeなどでも発信を続けている。25年にはKAT-TUNの解散とSTARTO ENTERTAINMENT退所を発表し、新たなスタートを切った。

田中みな実は86年11月23日、米ニューヨーク生まれ、埼玉県育ち。青山学院大学卒業後の09年にTBSへ入社し、情報番組やバラエティー番組で人気アナウンサーとして活躍した。2014年にフリーへ転身すると、司会業に加え、女優やモデルとしても活動の場を広げた。近年はドラマ「最愛」や「あざとくて何が悪いの？」などへの出演で存在感を示し、写真集は異例の大ヒットを記録するなど、アナウンサーの枠を超えた活躍を続けている。