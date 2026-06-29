人工知能（ＡＩ）やビッグデータ解析に精通した人材の需要に応えるため、文部科学省は７月にも、データ分析の基礎となる統計学の教員を養成する拠点を設置する。

年間３０人程度の養成を目標に掲げ、２０３０年代に統計学の高度人材を年間５００人以上輩出することを目指す。

拠点は、研究機関や大学の中から近く、公募で１か所を選定する。７月以降、若手研究者を対象に１年間の研修プログラムを実施し、統計学の知識や技能を学ぶ演習や、大学などで教えられるように模擬講義などを行う。政府は事業費として今年度に上限約２・３億円を補助する方針だ。

拠点では、教材の開発も進め、研修のノウハウと共に大学などと共有する。拠点で学んだ教員が各大学で指導に取り組むことで、統計学の高度人材を安定的に生み出すことにつなげる狙いがある。

社会生活や経済活動でＡＩ活用やデジタル化が進む中で、集めたデータから傾向や法則性を読み解き、未来予測につなげる統計学の必要性は急速に高まっている。プログラミングや統計データを用いて社会課題の解決に取り組むデータサイエンス系の学部・学科を設ける大学も増加傾向にある。文科省によると、１７年度に国内で初めて滋賀大で開設され、２３年度には一橋大（東京）など１０校で誕生。昨年度時点で計４０校に達した。

政府も昨年策定した「ＡＩ基本計画」で、ＡＩを高度に利活用できる研究人材の育成を掲げた。

一方で、統計学を教える教員の育成が追いついておらず、養成に向けた体制構築が急務となっていた。文科省は２１〜２５年度に、東京大や大阪大など約３０の大学と、統計数理研究所（東京）などの研究機関で共同事業体を形成し、教員の育成を進めてきた。新たな拠点では、この事業体の取り組みを発展させる考えだ。