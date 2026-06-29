亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。田中が第1子を妊娠していることも明らかにした。

田中は現在、女優業にシフトしており、バラエティー番組への出演を抑えている。そんな中、田中の肉声が聴ける機会はTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）。「あったかタイム」ファミリーと呼ばれるゲストたちと軽快なトークを展開。田中自身が「40のおばさん」などと自虐的に語るシーンも多くあった。

ラジオは基本、収録放送で、同一ゲストが2週連続で登場する。結婚発表から2日前の27日放送回では、タレント徳光正行（54）と30分たっぷりトークしていた。「サッカーで最近、めっちゃ格好いいと思う人見つけて」と前置きした上で「言っていいよね？ 私、狙ってないからね？ 狙ってないし、そういうあれじゃなくて。中村敬斗さん」と告白。「めっちゃ格好いいの。背が高くて。顔小さくて。ファッション誌の表紙に出られて」と絶賛。「私、インスタ見るだけのアカウント持ってるんですけど、フォローしちゃいました」と明かした。

さらに「スポーツ選手をキャーキャー格好いい格好いいとかって言うと、どっちかなの」と語り、自身に寄せれる声を2つ紹介。「『狙われてるよ、気を付けて』みたいなことなのか。なんか『40（歳）のおばさん、痛いわ』なのか。もうさ、いいじゃん。普通に雑談してるんだから！ 徳光さんと」と声を大に。続けて「だからもうほっといてほしいんですけど。でも格好いい人増えてるね」と語っていた。

さらに徳光とは「こじらせ」トークを展開。田中は「ほんと、私こじらせてる。“こじらせてる”ってワンワードで言われるのが一番腹立つ。それぞれのこじらせ方があるからさ。丁寧に暮らしてて、こじらせてるって言われるの心外だよね」と主張していた。