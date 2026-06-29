歌手で俳優の亀梨和也（40）と、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が結婚し、第1子を妊娠していることが分かった。今年の上半期は「芸能人同士」のビッグカップル誕生ラッシュ。元日の結婚発表から春にかけて、人気俳優や女優、アイドルらのゴールインが相次いでいる。

元日には長澤まさみと映画監督・福永壮志氏が結婚を発表。日本映画界を代表する女優と世界で活躍する映像作家のゴールインとして注目を集めた。また、元SKE48の松井珠理奈とBOYS AND MENの辻本達規も元日に結婚を発表し話題となった。

2月には神尾楓珠と平手友梨奈が結婚を発表。人気若手俳優と元トップアイドルの組み合わせは大きな反響を呼び、電撃婚として芸能ニュースをにぎわせた。

3月には、満島ひかりとモデルの浅野啓介が結婚と妊娠を発表。祝福の声が相次いだ。

4月には、長年事実婚状態とされてきた内田有紀と柏原崇が正式に結婚。約20年にわたるパートナー関係を経てのゴールインに、「理想の夫婦」と祝福する声が相次いだ。

さらに同月、新木優子と中島裕翔が結婚。交際報道がほとんどない中での突然の結婚発表は「まさか」の声を集めビッグニュースとなった。

そしてこの日は、2024年に熱愛が報じられていた亀梨と田中の結婚＆妊娠が発表された。2026年は、交際を極秘に育んできたカップルのサプライズ婚と、長年愛を育んできたカップルの結婚が相次ぎ、祝福ムードに包まれている。