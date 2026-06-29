女装家ミッツ・マングローブ（51）が29日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演し、今月20日に老衰のため亡くなったことが明らかになったシャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を追悼した。

過去に何度も共演し、プライベートでも相談に乗ってもらっていたというミッツ。MCの青木源太アナから「ミッツさんにとってはどういった存在ですか？」と聞かれると、「一言では言い表せない。美輪さんを意識しないようにしても、どこかで意識してしまう。それほど大きな存在だった」としみじみ語った。

さらに「私らみたいなかいわいの人間というのは、常に美輪明宏という存在があって、リスペクトもあれば、愛情もあれば、ゆがんだ愛情もある。テレビ、舞台の仕事をするようになって、美輪さん的なところを目指してしまうと、もう美輪さんは超えられない」と話した。

ミッツは美輪さんを「パイオニア中のパイオニア」と評し、「新宿2丁目の飲み屋では、宗教の話と政治の話と美輪明宏の話はご法度なんです」と明かした。その理由について「答えが出ないから」と説明し、「みんなが熱くなってしまうし、正解がない」と語った。