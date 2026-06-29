亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。田中が第1子を妊娠していることも明らかにした。

それぞれの公式サイトでも同日、結婚と妊娠を発表。連名の署名を入れた文書で「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりますたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」とした。

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亀梨は、直筆の文書で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています』と報告。今後の芸能活動への意欲とファンへの感謝をあらためてつづった。

2人は2023年ごろにファッション誌「MAQUIA」の企画で対談、2024年のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」で共演をしていた。

交際については、2024年の元日に電撃結婚すると実名を伏せて一部サイトで報じられ、SNSでは「真剣交際」などがトレンド入り。2人の名前から「令和のタッチ」と、マンガになぞらえて祝福する声も話題となった。当時亀梨が所属していたSMILE−UP.（旧ジャニーズ事務所）は「お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています」としていた。

亀梨は98年旧ジャニーズ事務所（現SMILE−UP．）入り。06年KAT−TUNとして「Real Face」でCDデビュー。25年3月末にKAT−TUNが活動を終了し、自身もSTARTO ENTERTAINMENTから独立した。

田中は14年9月末にTBSを退社。バラエティーだけでなくNHK「悪女について」でドラマ初主演するなど、幅広く活躍している。