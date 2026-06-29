【豪華ウイスキーみくじ第141弾】 6月29日 発売 価格：3,980円（＋送料990円） 販売口数：466口限定（なくなり次第終了）

シングルモルトウイスキー山崎18年

アップライジングは、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第141弾」の販売を6月29日より開始した。価格は3,980円（＋送料990円）。

第141弾では、超大吉にジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」が登場。大大吉には「山崎12年」、大吉には「白州シングルモルト」が用意されている。

シングルモルトウイスキー山崎18年

【第141弾 ラインナップ】

・［超大吉×1］山崎18年

・［大大吉×2］山崎12年

・［大吉×2］白州シングルモルト

・［中吉×3］山崎シングルモルト

・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY

・［福吉×4］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション

・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション

・［開吉×2］シングルモルトウイスキー桜尾

・［昇吉×5］ザ・マッカランダブルカスク12年

・［幸吉×7］ブレンデッドウイスキー矢部

・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×221］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全466口限定

※なくなり次第終了

「豪華ウイスキーみくじ第141弾」概要

発売日：6月29日

価格：3,980円（＋送料990円）

販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）

【販売場所】

・タチバナE酒販 本店

・タチバナE酒販 Amazon店

・タチバナE酒販 楽天市場店

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店

・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店