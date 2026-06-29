「山崎18年」が超大吉に。「豪華ウイスキーみくじ第141弾」本日6月29日より販売開始
【豪華ウイスキーみくじ第141弾】 6月29日 発売 価格：3,980円（＋送料990円） 販売口数：466口限定（なくなり次第終了）
・［超大吉×1］山崎18年
発売日：6月29日
【販売場所】
シングルモルトウイスキー山崎18年
アップライジングは、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第141弾」の販売を6月29日より開始した。価格は3,980円（＋送料990円）。
第141弾では、超大吉にジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」が登場。大大吉には「山崎12年」、大吉には「白州シングルモルト」が用意されている。
シングルモルトウイスキー山崎18年【第141弾 ラインナップ】
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州シングルモルト
・［中吉×3］山崎シングルモルト
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×4］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［開吉×2］シングルモルトウイスキー桜尾
・［昇吉×5］ザ・マッカランダブルカスク12年
・［幸吉×7］ブレンデッドウイスキー矢部
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×221］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全466口限定
※なくなり次第終了
「豪華ウイスキーみくじ第141弾」概要
発売日：6月29日
価格：3,980円（＋送料990円）
販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）
【販売場所】
・タチバナE酒販 本店
・タチバナE酒販 Amazon店
・タチバナE酒販 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店