東北6県のご当地モチーフ！ 明星企画「東北ぷっくりキラキラシール」

記事ポイント 明星企画「東北ぷっくりキラキラシール」が7月上旬より順次発売東北6県の観光資源や郷土文化を11種類のモチーフでデザイン立体感とキラキラ加工でスマホケースやノート、土産にも貼れる 明星企画「東北ぷっくりキラキラシール」が7月上旬より順次発売東北6県の観光資源や郷土文化を11種類のモチーフでデザイン立体感とキラキラ加工でスマホケースやノート、土産にも貼れる

明星企画が、人気シリーズ「赤べこぷっくりキラキラシール」の新シリーズとして「東北ぷっくりキラキラシール」を発売します。

東北6県を代表する観光資源や郷土文化をかわいらしいイラストで表現したシールです。

明星企画「東北ぷっくりキラキラシール」

名称：東北ぷっくりキラキラシール発売日：2026年7月上旬より順次発売予定価格：税別 500円(税込 550円)販売先：東北地方の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等

明星企画は観光物産土産を扱い、東北地方の観光施設やサービスエリア、駅売店などにご当地土産品を供給しています。

「東北ぷっくりキラキラシール」は、旅行の記念やお土産、東北を身近に感じられるコレクションアイテムとして楽しめます。

東北6県の観光資源や郷土文化を一枚にデザイン

福島県：赤べこ、蒲生氏郷宮城県：伊達政宗、ずんだシェイク、こけし山形県：さくらんぼ秋田県：秋田犬、なまはげ岩手県：かっぱ青森県：ねぶた、遮光器土偶

赤べこやこけし、なまはげ、ねぶた、遮光器土偶など、東北各県を代表するモチーフがかわいらしいイラストで並びます。

東北各県の魅力を一枚にぎゅっと詰め込んだデザインが、旅先で出会った文化や名所を手元に残せるシールになっています。

ぷっくりした立体感とキラキラ加工

「東北ぷっくりキラキラシール」は、ぷっくりとした立体感のある仕様とキラキラ加工による華やかな仕上がりです。

硬めの素材を使った凹みにくく丈夫な作りが、スマートフォンケースやノート、キャリーケースなど様々なアイテムで楽しめます。

透明で厚みのある盛り上がりと光沢が、赤べこやさくらんぼ、遮光器土偶などのご当地モチーフを明るく引き立てます。

東北6県の観光資源や郷土文化が一枚にまとまり、旅行の記念やお土産、コレクションアイテムとして手元で楽しめます。

ぷっくりした立体感とキラキラ加工が、スマートフォンケースやノート、キャリーケースに東北らしい彩りを添えます。

東北ぷっくりキラキラシールの紹介でした。

よくある質問

Q. 「東北ぷっくりキラキラシール」はいつ発売されますか？

A. 2026年7月上旬より順次発売予定です。

Q. 「東北ぷっくりキラキラシール」はどこで販売されますか？

A. 東北地方の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等で販売されます。

Q. 「東北ぷっくりキラキラシール」にはどんなモチーフがありますか？

A. 赤べこ、蒲生氏郷、伊達政宗、ずんだシェイク、こけし、さくらんぼ、秋田犬、なまはげ、かっぱ、ねぶた、遮光器土偶があります。

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