歌手で女優のオリヴィア・ロドリゴが、人気ゲーム「フォートナイト」とコラボするのではないかと噂されている。



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ロンドン出身の俳優ルイス・パートリッジと破局したオリヴィア。自身3枚目となるスタジオアルバム「恋に落ちた女の子にしては、なんだかずいぶん悲しそうだね」をリリースしたところだが先日、エピック・ゲームズ社の同人気タイトルを起動する動画がソーシャルメディアに浮上したことからコラボ説が浮上した。



エピック社、オリヴィア双方とも現在のところ、この件に関するコメントは出していないものの、これまで同ゲームで展開されている音楽をテーマにした「Festival」モードに登場したアーティストたちと同じ傾向がみられることから、オリヴィアが次のヘッドライナーとなるのではないかと言われている。



同ゲームにはこれまで、シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュ、歌手のサブリナ・カーペンター、韓国のガールズグループ・BLACKPINKのリサ、シンガー・ソングライターのレイヴェイなど数々の人気アーティストたちが登場してきている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）