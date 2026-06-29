東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」の1階ロビーラウンジ「シルフ」にて、期間限定の「スワンパフェ〜マスクメロン〜」を販売。

旬を迎えるマスクメロンを贅沢に使用し、夏空を思わせる爽やかな味わいに仕上げられた、フルーツの断面が美しく映えるグラスデザインへと進化したスワンパフェシリーズ第3弾です☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」スワンパフェ〜マスクメロン〜

料金：単品 2,600円(税込)／コーヒー・紅茶セット 3,300円(税込)

販売期間：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）まで

提供時間：12:00〜17:30

提供場所：浦安ブライトンホテル東京ベイ 1Fロビーラウンジ「シルフ」

浦安ブライトンホテル東京ベイ1階のロビーラウンジ「シルフ」にて、期間限定で「スワンパフェ〜マスクメロン〜」を販売。

芳醇な香りと上品な甘みが魅力のマスクメロンを贅沢に使用し、ライムやヨーグルトの爽やかさを重ね、夏にふさわしい一杯に仕上げられています。

白鳥をモチーフにした優雅なチョコレートが彩る、見てうれしい、食べて楽しい夏限定のスイーツです。

さらに「スワンパフェ〜マスクメロン〜」は、フルーツの断面が美しく映えるグラスデザインへと進化した”スワンパフェシリーズ”第3弾として登場します。

夏の光をまとったマスクメロンが、グラスに舞い広がる

グラスの側面に沿って贅沢に並べたマスクメロン。

やわらかな緑色の果肉が花びらのように重なり合い、夏空を思わせる涼やかな景色を描きます。

ひと口頬張ると広がるのは、マスクメロンの芳醇な香りとみずみずしい甘み。

濃厚なマスカルポーネアイスと軽やかなクレームシャンティが果実の魅力を引き立て、ヨーグルトアイスが爽やかなアクセントを添えます。

さらに食べ進めると、ライムソルベの清々しい酸味やハーブジュレの涼やかな香りが重なり合い、暑い季節にも心地よい後味に。

グラスの底に忍ばせた白桃ジュレがやさしい甘みを添え、キャラメルシュトロイゼルの香ばしい食感が味わいに奥行きをもたらします。

素材それぞれの個性が響き合いながら、最後のひと口まで軽やかに楽しめる一品です。

メロンの甘みと爽やかさが織りなす、夏だけのハーモニーが堪能できます。

「見てうれしい、食べて楽しい」スワンパフェの楽しみ方

グラスの上で優雅に羽を休める白鳥。

その姿を眺める時間も、スワンパフェの楽しみのひとつです。

まずは白鳥をそっとお皿へ。

すると、マスクメロンが花開くような華やかな景色が現れます。

果実の甘み、アイスのコク、ジュレの爽やかさが重なり合い、食べ進めるごとに移り変わる味わいとともに、見た目の美しさも堪能できるパフェです。

ロビーラウンジ「シルフ」で楽しむ、季節限定のティータイム

四季折々の旬のフルーツを主役にした「スワンパフェ」が提供されている、ロビーラウンジ「シルフ」

季節が変わるたびに新たな一羽に出会えることから、毎シーズン、その一羽に会いに訪れるゲストも少なくありません。

アトリウムに降り注ぐやわらかな陽光のなかで味わう「スワンパフェ〜マスクメロン〜」

みずみずしい果実の香りとともに、夏空のきらめきを感じながら、この季節だけの優雅なティータイムが楽しめます。

夏の光をまとったマスクメロンがグラスに舞い広がる、上品な甘さとみずみずしさの夏限定スワンパフェ。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「シルフ」にて2026年7月1日より提供が開始される「スワンパフェ〜マスクメロン〜」の紹介でした☆

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