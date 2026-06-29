4名以上で花火セット付き！ Good BBQ「ナイター花火BBQセット」

記事ポイント Good BBQ浜寺公園店と長居公園店で夏季限定セットを販売夕焼けの公園BBQと食後の手持ち花火を一緒に楽しめる4名以上の利用で花火セットをプレゼント、事前予約制 Good BBQ浜寺公園店と長居公園店で夏季限定セットを販売夕焼けの公園BBQと食後の手持ち花火を一緒に楽しめる4名以上の利用で花火セットをプレゼント、事前予約制

初亀が運営するGoodBBQ浜寺公園店およびGood BBQ長居公園店で「ナイター花火BBQセット」の販売を開始しました。

夕焼けを眺めながらの食事、涼しい時間帯でのBBQ体験、食後に楽しむ手持ち花火を組み合わせた夏季限定企画です。

Good BBQ「ナイター花火BBQセット」

商品名：ナイターBBQセット価格：5,700円(税込)実施施設：GoodBBQ浜寺公園店、Good BBQ長居公園店実施期間：2026年7月〜特典：4名様以上で利用のお客様へ花火セットをプレゼント対象外：0〜2歳のお子様は人数対象外予約：事前予約制予約期限：3日前まで

Good BBQは大阪府内を中心に公園内BBQ施設を展開し、「食・遊・楽」をコンセプトに手ぶらで楽しめるBBQ体験を提供しています。

「ナイター花火BBQセット」は、夕方から夜にかけての公園で、食事と手持ち花火を合わせて楽しめる夏季限定プランです。

夕焼けから夜空へ移る公園BBQ

真夏の日中は35℃を超える日も珍しくなく、夕方以降の公園は心地よい風が吹く時間帯として紹介されています。

日が傾き始める公園では、夕焼けから夜空へ移り変わる時間の中で家族や友人との食事を楽しめます。

ナイターBBQセットは、夕焼けを眺めながらの食事、涼しい時間帯でのBBQ体験、食後の手持ち花火を一緒に味わえるアウトドア体験です。

食後に楽しむ手持ち花火

Good BBQでは、夕暮れから夜にかけて楽しむアウトドアスタイルとして手持ち花火を販売しています。

手持ち花火は、食事の後に花火を囲みながら語り合う時間へつながります。

家族や仲間と食事を楽しんだあと、夜の公園で火花を囲む夏のひとときを過ごせます。

4名以上で花火セットをプレゼント

4名様以上で利用するお客様には、花火セットがプレゼントされます。

花火セットは、食事だけでなく夏の思い出づくりまで楽しめる特典です。

カラフルな袋入り花火を用意することで、BBQ後の時間にも夏らしい遊びを加えられます。

対象施設は浜寺公園店と長居公園店

対象施設：浜寺公園店対象施設：長居公園店長居公園店 利用時間：10:00〜13:00、14:00〜17:00、18:00〜21:00長居公園店 ナイター利用：事前ご予約で18:00〜21:00まで浜寺公園店 営業時間：10:00〜17:00

長居公園店は園内にヤンマースタジアムや植物園多数の施設がある自然とスポーツが融合した公園で、収容人数300名のため大人数でも利用できます。

浜寺公園店は最大280席の広々とした空間で、BBQとカフェを楽しめます。

Good BBQは、長居公園、浜寺公園、服部緑地、大泉緑地、山田池公園、花園中央公園で施設を運営しています。

公園だからこそできる体験

Good BBQは「食・遊・楽」をテーマに、公園という公共空間の魅力を活かした施設づくりを行っています。

ナイター花火BBQセットでは、昼間のBBQだけでなく、夕焼けを見る時間、家族や仲間と食事を楽しむ時間、花火を囲みながら語り合う時間がつながります。

公園でのBBQに手持ち花火を組み合わせることで、夏の夜そのものを楽しむアウトドア体験になります。

夕方から夜へ移る公園で、BBQと手持ち花火を一緒に楽しめる夏季限定企画です。

家族や仲間との食事のあとに花火を囲むことで、夏の夜の思い出づくりまで味わえます。

Good BBQ「ナイター花火BBQセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. Good BBQ「ナイター花火BBQセット」はどこで利用できますか？

A. GoodBBQ浜寺公園店とGood BBQ長居公園店で利用できます。

Q. Good BBQ「ナイター花火BBQセット」の価格はいくらですか？

A. ナイターBBQセットの価格は5,700円(税込)です。

Q. 花火セットのプレゼント条件は何ですか？

A. 4名様以上で利用するお客様へ花火セットがプレゼントされます。

Q. 予約は必要ですか？

A. 利用方法は事前予約制で、3日前までにインターネットまたは利用する施設への電話で予約できます。

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