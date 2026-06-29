OEM新商品のPRと通販導線を支援！ アンチエイジング・プロ「OEM顧客向けサポートサービス」

記事ポイント アンチエイジング・プロがOEM顧客向けサポートサービスを開始全OEM新商品の無料プレスリリース配信で商品PRを支援LP制作や通販カート選定でリピート購入導線の構築を支援 アンチエイジング・プロがOEM顧客向けサポートサービスを開始全OEM新商品の無料プレスリリース配信で商品PRを支援LP制作や通販カート選定でリピート購入導線の構築を支援

アンチエイジング・プロが、OEM顧客向けサポートサービスとしてプレスリリース配信サービスと通販リピートスキーム構築サービスを開始しました。

通販コンサルノウハウと自社原料を活かした健康食品・サプリメントOEM供給に、商品PRと通販導線の支援が加わります。

アンチエイジング・プロ「OEM顧客向けサポートサービス」

開始日：2026年6月11日対象：OEM顧客向けサポートサービスサービス：プレスリリース配信サービス、通販リピートスキーム構築サービスプレスリリース配信：全OEM新商品に無料で提供配信媒体：アットプレス基本プラン：ライトプラスプランアップグレード・オプション：別途差額料金対象企業：希望企業のみ

アンチエイジング・プロは、健康食品・サプリメントOEM事業で新商品づくりと販売支援をつなげるサービスを展開しています。

今回のサポートサービスは、OEM新商品の特徴や商品・ブランドコンセプトを届けるPRと、通販事業でリピート購入につなげる導線づくりを支えます。

全OEM新商品のプレスリリース配信サービス

対象商品：アンチエイジング・プロが手掛ける全OEM新商品配信方法：同社アカウントでの配信紹介内容：新商品の特徴、商品・ブランドコンセプト配信状況：年間50〜100商品の新商品中、配信商品は1割未満

プレスリリース配信サービスは、アンチエイジング・プロが手掛けるOEM新商品を各種メディアやSNSを通じた商品PRにつなげます。

同社がプレスリリース配信の経験を持たないOEM顧客と共に配信を行い、新商品の特徴や商品・ブランドコンセプトを外部へ届けます。

年間50〜100商品の新商品やリニューアル新商品のうち配信商品が1割未満という状況に対し、希望企業のOEM新商品にPRの機会を広げます。

通販リピートスキーム構築サービス

支援内容：通販リピートスキーム構築支援領域：ランディングページ（LP）、通販カート選定、ロジスティクス選定対象：リピートスキームを持たない顧客関連モデル：インフルエンサー通販向け商品

通販リピートスキーム構築サービスは、リピート購入を追えていない通販事業に定期購入コースや購入回数の最大化へ向けた導線を作ります。

インフルエンサー通販向け商品を手掛ける機会が増えるなか、自社メディアで集客する通販会社にも継続購入へつながる仕組みが求められています。

アンチエイジング・プロの提携会社がLPや通販カート選定、ロジスティクス選定を行い、OEM顧客の通販事業に販売後の購入導線を組み込みます。

自社原料と通販コンサルティングを活かしたOEM事業

事業：健康食品・サプリメントOEM事業自社原料：フェリチン鉄、ジオスゲニン、プロテオグリカンなど新原料：5-デアザフラビン、エルゴチオネインなど活用領域：商品設計、原料選定、広告クリエイティブ供給先：主に中小企業

アンチエイジング・プロのOEM事業は、健康食品・サプリメント原料販売と通販コンサルティングのノウハウを商品設計や原料選定に活かしています。

フェリチン鉄、ジオスゲニン、プロテオグリカンなどの自社原料を使い、広告クリエイティブを想定した健康食品・サプリメントOEMを供給します。

5-デアザフラビンやエルゴチオネインなど新原料にも対応し、顧客の希望商品設計に対して原料メーカーとしての視点を加えます。

新商品のPRから通販の購入導線まで支えるサービスで、健康食品・サプリメントOEMの販売支援を一体で進められます。

自社原料と通販コンサルティングを組み合わせた商品設計により、OEM顧客の商品づくりが販売後の継続購入へつながります。

アンチエイジング・プロのOEM顧客向けサポートサービスの紹介でした。

よくある質問

Q. アンチエイジング・プロ「OEM顧客向けサポートサービス」はいつ開始されましたか？

A. プレスリリース配信サービスと通販リピートスキーム構築サービスは、2026年6月11日に開始されました。

Q. プレスリリース配信サービスの対象商品は何ですか？

A. アンチエイジング・プロが手掛ける全OEM新商品が対象で、希望企業と共にアットプレスを用いた配信を行います。

Q. 通販リピートスキーム構築サービスでは何を支援しますか？

A. 提携会社がランディングページ（LP）や通販カート選定、ロジスティクス選定などを行い、リピート購入へつながる通販導線を構築します。

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