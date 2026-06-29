日本代表は２９日（同３０日）に北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦のブラジル戦を迎える。２５年１０月のブラジルとの親善試合（３〇２）で決勝点を奪ったＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は、１５歳の時に才能を見初められ、Ｊ１鹿島時代には直接指導も受けた元日本代表監督・ジーコ氏（７３）の母国でもある強豪から、劇的ゴールの再現を狙う。

狙うは「再現」だ。ゴール、勝利、そして歓喜。２５年１０月のブラジル戦歴史的勝利の立役者・上田は決戦を前に力を込めた。「世界における（日本の）現在地を示す相手としては、これ以上ない相手。ここで勝てれば優勝に弾みがつく」。先発が確実な点取り屋の闘志は燃えている。

ブラジルとの前回対戦では、２―２で迎えた後半にＣＫを頭で豪快に合わせ、決勝点を奪った。１３戦未勝利（２分け１１敗）だった強敵に土をつける殊勲のヒーローとなったが、今度は“本番”。苦戦を強いられることは分かっている。だからこそＦＷには、１つの決定機を確実に仕留める能力が求められる。「しっかり観察しながら隙を狙っていく」と力を込めた。

ブラジルとの縁は、中学時代にさかのぼる。鹿島ジュニアユースの一員として、元日本代表監督でもある鹿島のレジェンド・ジーコ氏主催の「日伯友好杯」参加のためブラジルへと渡り、強豪Ａミネイロの下部組織からゴールを奪った。

当時は身長も低く、結果的に鹿島ユースへの昇格は逃したが、ジーコ氏は上田の姿を覚えているという。サッカーの神様は「もう彼とは長い付き合いなんだ」と笑い、開幕前に「ゴール前での予備動作、準備力が彼のＦＷとしての長所。彼にはＷ杯でもゴールを求めるよ」と語っていた。ジーコ氏が１２年前から目をつけ、鹿島のトップチーム在籍時にはアドバイザーと選手という関係で指導を行ってきた点取り屋が、大舞台で、恩師・ジーコ氏の母国を相手にその才覚を発揮する時が来た。

決勝トーナメントからは、負ければ終わりの日々が続く。自身のパフォーマンスが、チーム成績に大きな影響を与えることを自覚している。「緊張はしますよ」と本音も明かし、プレッシャーとも闘う。その上で「一発勝負っていうのはスリルもあるし、僕らにとってはこれ以上なくモチベーション高く臨める環境」と意気込みを語る。

サッカー王国の守備陣の隙を突き、ゴールをもたらすのがエースの仕事。「もちろん１００％でぶつかっていく。自分がどれぐらいできるのか、問われる試合になると思う」。今大会はチュニジア戦で日本選手初のＷ杯１試合２発もマーク。世界のレジェンド・ジーコ氏も認めるその特異な能力で、王国から再び勝利をもぎ取る。（岡島 智哉）

◆２５年１０月１４日のブラジル戦ＶＴＲ 東京・味の素スタジアムで行われた親善試合は、前半に２点を先行される苦しい展開に。後半開始から猛プレス戦術に切り替えると、これが功を奏し、７分にミスを誘ってＭＦ南野拓実が１点を返す。１０分後には右からのクロスをＭＦ中村敬斗が仕留めて同点に追いつくと、同２６分に左ＣＫをＦＷ上田綺世が頭で合わせ、決勝点。ブラジル戦１４戦目で初勝利となった。