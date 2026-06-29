汗・皮脂のベタつきに！ ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」

記事ポイント ペリカン石鹸がボディ用「さらさらパウダーせっけん」を発売皮脂吸着さらさらパウダー合計6.3％と重曹スクラブを配合しずく型でワキや足の指の間を直洗い、泡立てれば全身にも使用可能 ペリカン石鹸がボディ用「さらさらパウダーせっけん」を発売皮脂吸着さらさらパウダー合計6.3％と重曹スクラブを配合しずく型でワキや足の指の間を直洗い、泡立てれば全身にも使用可能

ペリカン石鹸は、汗・皮脂のベタつきやお風呂上がりの“汗だく問題”に着目したボディ用「さらさらパウダーせっけん」を発売しました。

梅雨時期のジメジメや最高気温40℃以上の「酷暑日」など、夏の不快な肌悩みに向けたボディ用せっけんです。

ペリカン石鹸「さらさらパウダーせっけん」

商品名：さらさらパウダーせっけん価格：500円(税込550円)商品番号：PSAPASP商品容量：75g販売チャネル：ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップなど商品ページ：ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ

ペリカン石鹸は、人のお肌を想い、使う人のニーズに合わせたバラエティー豊かな商品を開発、製造しているブランドです。

「さらさらパウダーせっけん」は、汗と皮脂が混ざることで起こるベタつきに着目し、さらさら、冷感、吸着洗浄の要素を詰め込んだボディ用せっけんです。

汗と皮脂が混ざるベタつき汗に着目

発汗したばかりの汗はサラサラしていますが、肌表面に洗い残し皮脂があると、汗と皮脂が混ざり合って蒸発しにくい不快な“ベタつき汗”へ変化します。

「さらさらパウダーせっけん」は、ベタつきの原因となる皮脂汚れを洗い流し、さらふわ素肌な心地いい毎日につながる洗い上がりを目指しています。

皮脂吸着さらさらパウダーと洗浄補助成分

皮脂吸着成分：オクテニルコハク酸デンプンAl、コメ粉、イヌリン、(フッ化／水酸化／酸化)／(Mg／K／ケイ素)配合量：さらさらパウダー合計6.3％洗浄補助成分：ベントナイト、重曹スクラブ(炭酸水素Na)

さらさらパウダーは、とうもろこしやお米などの植物由来成分を含む皮脂吸着成分です。

ベントナイトの細かな粒子は汗や皮脂汚れを吸着洗浄し、重曹スクラブがお肌の角質を心地よく磨き上げます。

柿タンニンやユーカリ葉エキスなどのお肌ひきしめ成分

お肌ひきしめ成分：柿タンニン、ユーカリ葉エキス、ミョウバン注記：柿タンニンはカキタンニン注記：ミョウバンはアルムK

古くから親しまれる「柿渋」とも呼ばれる柿タンニンや、ユーカリ葉エキス、ミョウバンが配合されています。

すっきり洗うだけでなく、キュッと健やかで快適な素肌をサポートします。

ナイアシンアミドなど4種の保湿成分

保湿成分：ナイアシンアミド、チャ葉エキス、シュガースクワラン、ホホバ油注記：シュガースクワランはスクワラン注記：ホホバ油はホホバ種子油

4種の保湿成分として、ナイアシンアミド、チャ葉エキス、シュガースクワラン、ホホバ油が配合されています。

洗浄だけでなく、お肌に健やかなうるおいを与え、うるおったなめらか素肌へ導きます。

パウダリーミントの香りとマイルドなひんやり感

清涼成分名：メントール香調名：パウダリーミント

清涼成分としてメントールが配合され、夏の気になるほてりやベタつきによる不快感をすっと抑えるマイルドなひんやり感があります。

香りは、ほんのりベビーパウダーのような甘さとさっぱりしたミントが溶け合う、パウダリーミントの香りです。

しずく型で汗ゾーンを直洗い集中ケア

手にフィットし細かい所も洗いやすいしずく型の石鹸形状で、ワキや足の指の間など汗やベタつきが気になる部位に直接あてて洗えます。

マイルドなスクラブ感ですっきりさっぱりと洗い上げ、もこもこに泡立てると全身にも使えます。

雲のような白いしずく型パッケージ

白いしずく型のパッケージには、Pelican、さらさらパウダーせっけん、皮脂吸着パウダー、さらふわ快適素肌の要素が入っています。

水色のせっけんと白い泡雲のようなパッケージが、梅雨や酷暑日の肌悩みに向けたボディ用せっけんの爽やかな印象を伝えます。

汗や皮脂のベタつきが気になる季節に、皮脂吸着さらさらパウダーや重曹スクラブでさっぱり洗えるボディ用せっけんです。

しずく型のせっけんは、ワキや足の指の間を直洗いでき、泡立てると全身にも使えます。

さらさらパウダーせっけんの紹介でした。

よくある質問

Q. 「さらさらパウダーせっけん」はどこで販売されていますか？

A. ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップなどで販売されています。

Q. 「さらさらパウダーせっけん」の価格と容量は？

A. 価格は500円(税込550円)で、商品容量は75gです。

Q. 「さらさらパウダーせっけん」はどの部位に使えますか？

A. ワキや足の指の間など汗やベタつきが気になる部位に直接あてて洗え、泡立てると全身にも使えます。

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