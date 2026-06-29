全国5都市でブーニン再び！ 日本アーティスト「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」

記事ポイント 日本アーティストがブーニン日本デビュー40周年ツアーを開催2026年10月10日から11月29日まで全国5都市を巡回東京公演は11月21日サントリーホール、チケットは6月30日発売 日本アーティストがブーニン日本デビュー40周年ツアーを開催2026年10月10日から11月29日まで全国5都市を巡回東京公演は11月21日サントリーホール、チケットは6月30日発売

日本アーティストが、2026年10月10日から11月29日にかけて、スタニスラフ・ブーニンによるピアノ・リサイタルツアーを全国5都市で開催します。

日本デビュー40周年という節目に、ブーニンが復帰後の歩みを重ねながら全国の聴衆の前でピアノを響かせます。

日本アーティスト「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」

開催期間：2026年10月10日〜11月29日開催都市：長野、静岡、埼玉、東京、大阪東京公演：2026年11月21日 サントリーホール東京公演：開場18：30 開演19：00出演：スタニスラフ・ブーニン（ピアノ）東京公演チケット料金：S席16,000円、A席13,000円、B席10,000円、C席7,000円、D席5,000円発売日：2026年6月30日10：00〜入場条件：未就学児入場不可

「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」は、2025年の日本ツアーに続いて決定したピアノ・リサイタルです。

2026年の全国ツアーでは、長野、静岡、埼玉、東京、大阪の5都市で、スタニスラフ・ブーニンが日本の聴衆の前に立ちます。

日本デビュー40周年を迎えるブーニンの軌跡

スタニスラフ・ブーニンは1985年に世界的な注目を集め、若くしてクラシック音楽界で大きな存在感を示しました。

日本では「ブーニン現象」と称される社会的ブームを巻き起こし、クラシック音楽の枠を超えた支持を集めました。

2013年には病気と事故による怪我のため演奏活動を一旦停止し、2022年6月に八ヶ岳高原音楽堂でのリサイタルで復帰しました。

ブーニンの葛藤と復活を追ったドキュメンタリー映画『ブーニン 天才ピアニストの沈黙と再生』は2026年2月20日に公開され、本作のBlu-rayは今秋発売予定です。

全国5都市を巡る2026年ツアー日程

長野公演：2026年10月10日 八ヶ岳高原音楽堂静岡公演：2026年10月18日 磐田市民文化会館「かたりあ」埼玉公演：2026年10月24日 川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）東京公演：2026年11月21日 サントリーホール大阪公演：2026年11月29日 ザ・シンフォニーホール

2026年全国ツアーは、八ヶ岳高原音楽堂からザ・シンフォニーホールまで、各地のホールでブーニンのピアノに触れられる機会になります。

東京公演では、サントリーホールでスタニスラフ・ブーニンがピアノ・リサイタルを行います。

ショパン国際ピアノコンクール覇者のプロフィール

スタニスラフ・ブーニンは1966年モスクワ生まれで、リヒテルやギレリス等の巨匠を育てた名教育者G.ネイガウスを祖父とするピアニスト一家で育ちました。

1983年にはロン=ティボー国際コンクールに17歳で優勝し、ワルシャワでの受賞を経て国際的な活動を広げました。

1999年にはヨーロッパにおける演奏、活動が高く評価され、“Viotti d’Oro賞”を受賞しました。

国内ではワルシャワ・フィル、プラハ放送響、ロンドン響、ベルリン響、N響、読響、他数多くのオーケストラと共演しています。

日本デビュー40周年の節目に、スタニスラフ・ブーニンのピアノが全国5都市で響きます。

復帰後も全国ツアーを重ねてきたブーニンの歩みを、ホールで味わえるリサイタルです。

スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 「日本デビュー40周年 スタニスラフ・ブーニン ピアノ・リサイタル2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年10月10日から11月29日にかけて、長野、静岡、埼玉、東京、大阪の全国5都市で開催されます。

Q. 東京公演はどこで開催されますか？

A. 東京公演は2026年11月21日にサントリーホールで開催され、開場18：30、開演19：00です。

Q. 東京公演のチケット料金はいくらですか？

A. 東京公演はS席16,000円、A席13,000円、B席10,000円、C席7,000円、D席5,000円で、未就学児は入場不可です。

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