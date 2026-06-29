Excel管理表をクラウドで一元管理！ KUIX「SMART DATA COLLECTOR」

記事ポイント リードスピーカー・ジャパンのExcel管理業務にスマコレを採用取引先・製品管理データをクラウド上データベースで一元管理Excelアドインでアップロードと取得をワンクリック化 リードスピーカー・ジャパンのExcel管理業務にスマコレを採用取引先・製品管理データをクラウド上データベースで一元管理Excelアドインでアップロードと取得をワンクリック化

KUIXが、Excel業務の改善に特化したクラウド型WEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR」をリードスピーカー・ジャパンに採用されました。

リードスピーカー・ジャパンの営業部門では、顧客取引先情報および製品管理のデータ集計業務にスマコレを導入しました。

KUIX「SMART DATA COLLECTOR」

発表日：2026年6月23日 11:00サービス：SMART DATA COLLECTOR略称：スマコレ採用先：リードスピーカー・ジャパン対象業務：Excelによる取引先・製品管理業務形式：クラウド型WEBデータベースサービス

スマコレは、Excel業務の改善に特化したクラウド型のWEBデータベースサービスです。

Excelが苦手とするデータ収集や蓄積の役割を補助し、普段使うExcelをそのままに業務を効率化できます。

取引先・製品管理業務の課題

リードスピーカー・ジャパンの営業部門では、顧客取引先情報および製品管理のデータ集計業務でExcelを高度に活用していました。

長年の運用により、過去の膨大なデータを管理し、マスタシートから複雑な関数式で各ファイルを参照する仕組みが大きな負担になっていました。

シート間での頻繁なデータ転記や直接入力の工程が多く、作業の煩雑さと入力ミスのリカバリーの難しさが課題になっていました。

スマコレは、Excelの使い勝手を変えずにデータの管理基盤だけを強化したいニーズに合うサービスとして選ばれました。

クラウド上のデータベースで一元管理

管理方法：マスタ情報をクラウド上のデータベースで一元管理操作：Excelアドインを通じてワンクリックでデータのアップロード・取得活用：これまで利用していたExcelのフォーマットや関数をそのまま活用

スマコレの導入により、マスタ情報はクラウド上のデータベースで一元管理する体制になりました。

従来Excel内に保持していたマスタ情報をスマコレ上で管理し、各担当者が必要なデータのみを取得・更新できる運用へ切り替えています。

Excelファイルの肥大化を抑制し、ファイル操作時の負荷軽減につながっています。

Excelアドインでは、ワンクリックでデータのアップロード・取得が可能になり、手作業による転記を減らせます。

これまで利用していたExcelのフォーマットや関数をそのまま活用できるため、現場の運用を変えずに移行しやすい点も特徴です。

既存Excelを活用するスマコレの機能

活Excel：業務で利用しているExcelファイルをそのまま使い続けることが可能ノーコーディングツール：設定においてプログラムは不要データベース化：データ収集はワンクリックで完了

スマコレは、業務で利用しているExcelファイルをそのまま使い続けることができます。

設定にプログラムは不要で、複雑なシステム開発がなく利用できます。

Excelデータはワンクリックでデータ収集でき、データベースで大量データを一元管理できます。

今のExcelと業務をそのままにして、システム化せずに業務効率化を実現できる点が導入判断の材料になります。

リードスピーカー・ジャパンの声

リードスピーカー・ジャパンからは、Excelの仕様をそのまま継続して使うことができ、違和感がない点への声が寄せられています。

これまで手作業で行っていた転記作業を減らせたことで、確認や修正にかかる負担も軽減されています。

Excel管理を続けながら、データ収集や蓄積の役割をスマコレが補助する運用につながっています。

Excelのフォーマットや関数をそのまま活用しながら、クラウド上のデータベースでマスタ情報を扱えます。

取引先・製品管理業務では、必要なデータのみを取得・更新する運用へ移行できます。

Excel管理表を活かしながら取引先・製品管理をクラウド化できるサービスの紹介でした。

よくある質問

Q. SMART DATA COLLECTORとはどのようなサービスですか？

A. SMART DATA COLLECTORは、Excel業務の改善に特化したクラウド型のWEBデータベースサービスです。

Q. リードスピーカー・ジャパンではどの業務に採用されましたか？

A. リードスピーカー・ジャパンの営業部門で、顧客取引先情報および製品管理のデータ集計業務に採用されています。

Q. スマコレの導入でExcelはそのまま使えますか？

A. これまで利用していたExcelのフォーマットや関数をそのまま活用でき、現場の運用を変えることなく移行できます。

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