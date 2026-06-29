歌手で俳優の亀梨和也（40）と、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が結婚し、第1子を妊娠中であることが分かった。亀梨がファンクラブサイトを通じ、直筆の文書で発表した。その後はオフィシャルサイトで連名の直筆署名入り文書を公表した。2人は2024年元日に熱愛が報じられて以降、その動向に注目が集まっていた。

2人の交際は2024年1月1日に一部週刊誌が報道。美容誌の企画での共演をきっかけに親交を深め、真剣交際へ発展したと伝えられた。双方の所属事務所は当時、交際を否定せず、「プライベートは本人に任せています」などとコメントしていた。

この日、ファンクラブを通して亀梨が直筆の文書で結婚と妊娠を発表。ファンへ向け「自分自身の言葉でお伝えしたく」と前置きした上で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています」と報告し「これからも、たくさんの素敵な景色をみんなと一緒に共有できたら嬉しいです」と呼びかけていた。

亀梨和也は1986年2月23日生まれ、東京都出身。98年に旧ジャニーズ事務所へ入所し、01年にKAT-TUNを結成した。05年のドラマ「ごくせん」で注目を集め、同年、山下智久との期間限定ユニット「修二と彰」として発売した「青春アミーゴ」がミリオンヒットを記録。06年にはKAT-TUNとして「Real Face」でCDデビューした。俳優としては「野ブタ。をプロデュース」「たったひとつの恋」「妖怪人間ベム」など数々のドラマで主演を務め、映画や舞台でも活躍。スポーツキャスターとしても野球中継やスポーツ番組に出演するなど活動の幅を広げ、近年はYouTubeなどでも発信を続けている。25年にはKAT-TUNの解散とSTARTO ENTERTAINMENT退所を発表し、新たなスタートを切った。

田中みな実は86年11月23日、米ニューヨーク生まれ、埼玉県育ち。青山学院大学卒業後の09年にTBSへ入社し、情報番組やバラエティー番組で人気アナウンサーとして活躍した。2014年にフリーへ転身すると、司会業に加え、女優やモデルとしても活動の場を広げた。美容への高い意識でも知られ、愛用する化粧品や美容法がたびたび話題となるなど、「美容アイコン」として女性を中心に高い支持を獲得。近年はドラマ「最愛」や「あざとくて何が悪いの？」などへの出演で存在感を示し、写真集は異例の大ヒットを記録するなど、アナウンサーの枠を超えた活躍を続けている。