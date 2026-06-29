ケイン・コスギ（51）が、実弟のシェイン・コスギ監督（50）の初監督作品で2人が兄弟タッグを組み、浅野寛介（39）主演・プロデュースのアクション映画映画「四十九−SEEK−」（7月31日公開）完成報告会が29日、都内で開かれた。冒頭から、中国武術世界王者の浅野寛介とケインが、大立ち回りを演じて取材陣を驚かせた。

浅野が「準備、さっきですね」と明かすと、ケインも「40年以上、やっていますが、初めてです。やったことがないので、楽しみでした」と言えば、シェインも「最高でした。5〜10分、準備して。199点じゃないですか？」と絶賛した。

「四十九−SEEK−」は、30年来の付き合いのあるシェインと浅野が、コロナ禍で話し合い、作った10分強の短編がベースとなった。忍者の末裔（まつえい）たちが現代の日本で名や姿を変え、非政府組織「四十九（シーク）」として秘密裏に任務を遂行する。そのエージェントの中でも屈指の実力を持つ相沢京平（浅野寛介）は、ある潜入任務を通じて己の宿命と向き合うことになる。生身の人間がぶつかり合う、93分間のノンストップアクション作品として完成した。

浅野は「シリーズとしてアクションが大好き。ケインさんという存在が、日本ではスターなので大きい。映画の仕組みを変えたい。映画が産業として、どうやったら、うまくいくか。シリーズで変えたい」と続編も視野に入れていると開かした。「役者、スタッフ…映画を作る方が、作りたいと思うためには、もうけないといけない。1日いくら売れても、役者、スタッフは、もうからない。興行収入から、いくら。割り振る…そういうことがうまくいくなら、もっと作ろう、となる」と、日本映画の構造改革を目標に掲げた。