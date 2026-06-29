サモエドの可愛すぎる「防水コーデ」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破し、「すごく似合ってるw」「めっちゃ可愛い」「癒されました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雨の日、カッパを着せても大型犬の頭が濡れてるので『ビニール袋を被せた』結果…あまりにも似合っている光景】

即席のレインハットを製作！！

TikTokアカウント「masao0329.shigeru0211」の投稿主さんが紹介したのは、サモエド『まさお』くんとのワンシーンです。雨の日も元気いっぱいに散歩へ出かける、まさおくん。この日もカッパを着て準備万端…と思いきや、どうしても頭だけは雨に濡れてしまいます。そこで飼い主さんが思いついたのは、手元にあった「しまむら」のビニール袋を帽子代わりにかぶせるというアイデアでした。

すると、袋をすっぽりとかぶったまさおくんは、まるで昔ながらのほっかむりをしているような愛らしい姿に大変身。思いがけず似合いすぎるその姿に、見ているだけで頬が緩んでしまいます。

当のまさおくんも嫌がる様子はなく、どこか得意げな笑顔を浮かべてご満悦。即席とは思えないレインハットのおかげで、雨の日の散歩は笑顔あふれるひとときとなったのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「CM決定ですね(笑)」「広告料貰わんとな」「うちもマネします！」など沢山の反響がありました。

弟犬との可愛いふれあい

まさおくんには、ポメラニアンの弟『しげる』くんという大切な遊び相手もいます。体の大きさはまったく違いますが、しげるくんは負けん気たっぷりで、おもちゃ遊びでは果敢に勝負を挑んでくるのだとか。

そんな勢いに押されても、まさおくんは本気で取り合うことはありません。最後にはそっと譲ってあげることが多く、しげるくんは得意げにおもちゃをくわえて大満足。優しく見守るお兄ちゃんと、元気いっぱいな弟。性格の違う2匹だからこそ生まれる、心温まるやり取りに癒されてしまいますね。

TikTokアカウント「masao0329.shigeru0211」には、まさおくん＆しげるくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「masao0329.shigeru0211」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。