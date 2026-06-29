猫にどうしても構ってもらいたい柴犬の「アピール」が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で57万1000回再生を突破し、「幸せそう」「こんなイチャイチャは生で見たい」といったコメントが寄せられています。

【動画：『床で寝転んでいる猫』と『どうしても構ってほしい犬』→種族の壁を超えた『愛おしすぎるアピール』】

笑顔で「構ってアピール」する柴犬

TikTokアカウント「user9881699814156」に投稿されたのは、床で寝ている保護猫の「つくし」ちゃんに、どうしても構ってほしい柴犬の「春陽（はるひ）」くんのお姿。

春陽くんに背を向けて、床でゴロンとくつろいでいるつくしちゃん。すると春陽くんは、前足でつくしちゃんの頭を何回かチョンチョンし、笑顔で強めの「構ってアピール」をしているよう。

種族を超えて、とっても仲良し

「構ってアピール」を受けて、つくしちゃんは「仕方ないなぁ」とばかりに春陽くんのお顔やお耳をペロペロ。時々噛んでいるようにも見えますが、春陽くんは全く気にしておらず、大満足のご様子。

つくしちゃんが妹だそうですが、春陽くんに構ってあげている姿を見ていると、なんだかお姉ちゃんのように見えてきます。ついにつくしちゃんが離れていってしまうと、春陽くんは名残惜しそうに、目でその姿を追っていたんだとか。

いつだって構ってほしい

春陽くんは普段から、つくしちゃんに構ってほしくてしょうがないのだそう。ソファの上でもストーブの前でも、春陽くんの「構ってアピール」に応えてあげるつくしちゃん。仲睦まじいその姿は、癒し効果抜群です…！

お兄ちゃんながらも、妹のつくしちゃんに構ってほしすぎる、甘えん坊な春陽くん。種族の壁を超えてとっても仲良しな2匹の姿に、多くの人がほっこりすることとなったのでした。

投稿には「幸せそう」「こんなイチャイチャは生で見たい」「猫と犬ってこんな仲良くなるんだ！」「猫ちゃんの方がお姉ちゃんぽいｗ」「面倒見のいい妹ちゃん」「猫の可愛さの前では柴距離もなくなりますね」といったコメントが寄せられています。

春陽くんとつくしちゃんたちの賑やかな日常は、TikTokアカウント「user988169981416」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user9881699814156」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。