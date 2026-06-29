昨年をもって「モーニング娘。」を卒業し、今春にテレビ東京に入社した北川莉央アナウンサー（２２）の最新ショットがアップされた。

北川アナは２８日、同局系で生放送された「テレ東音楽祭 ２０２６夏」（午後６時半）で六本木のスタジオから中継を担当し、新人アナとしてデビュー。ＣＭ明けに「テレビ東京新人アナウンサーの北川莉央です。アナウンサーとして地上波は今日が初めてなので、とても緊張しています」とあいさつし、古巣・ハロー！プロジェクトの１１人組グループ・Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅの曲を紹介した。

同局アナウンス部の公式インスタグラムでは、北川アナが同局のキャラクター「ナナナ」を手に笑顔を見せる動画が公開。シックな色合いのロングワンピースを着用し、アイドル時代から落ち着いた雰囲気にガラリと変えた。

フォロワーは「莉央ちゃん！かわいい」「りおち可愛いよ〜」「素敵だったよー」「北川ちゃんこれからも頑張ってね！」などの声を寄せていた。

北川は２０１９年に１５期生としてモーニング娘。に加入。２５年１０月に、年内で卒業することを発表した。６月２５日にインスタグラムで「みなさま お久しぶりです。北川莉央です。この春、テレビ東京へ入社いたしました」とファンに報告。同局の公式サイトのプロフィル紹介では趣味が「お菓子作り・カラオケ・御朱印集め」、好きな言葉が「運・縁・恩」などと記している。