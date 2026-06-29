ブラジル戦控える日本代表にエール…J3山口が練習スケジュールを変更「全力で応援するため」

レノファ山口FCは29日、翌日の練習スケジュールを変更することを発表した。



FIFAワールドカップ2026を戦う日本代表は、1勝2分けでグループFを2位で突破を果たし、決勝トーナメントに進出。現地時間29日にはラウンド32でグループCを首位通過したブラジル代表と対戦することになった。



ラウンド16をかけた同試合は日本時間30日2時キックオフとなっているなか、山口はクラブ公式X（旧：ツイッター）更新し、練習スケジュールの変更を発表。「6月30日の練習が、FIFAワールドカップサッカー日本代表を全力で応援するために午後練習のみと変更となりました。コンディションを整えた後、午後のトレーニングは14時開始となります。ガンバレ！ ニッポン！ #最高の景色を」と日本代表にエールを送っている。