西川貴教が発起人の滋賀野外フェス『FEST. INAZUMA 2026』最新情報 ふるさと納税の返礼品に【第2弾までの出演アーティスト一覧】
西川貴教が発起人を務め、滋賀で開催される野外音楽フェスティバル『FEST. INAZUMA 2026』（フェストイナズマ）の入場チケットや宿泊券が、草津市ふるさと納税の返礼品として受付開始された。
【画像】『FEST. INAZUMA 2026』どこでやる？滋賀県草津市の場所
『フェストイナズマ』は、昨年まで開催されてきた『イナズマロック フェス』の名称などが変更されるもので、9月19日〜21日の3日間、烏丸半島芝生広場（草津市）で開催される。
■『FEST. INAZUMA 2026』
日程：9月19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）
会場：滋賀・烏丸半島芝生広場（滋賀県立琵琶湖博物館西隣 多目的広場）
LIVE AREA 開場10:00 開演11:30 終演19:00
FREE AREA 開場9:00
※雨天決行(荒天の場合は中止)
出演アーティスト（第2弾まで）※ 50音順
▼9月19日（土）
GENERATIONS
T.M.Revolution
トゲナシトゲアリ
MAZZEL
ももいろクローバーZ
RAISE A SUILEN
ONE N’ ONLY
▼9月20日（日）
IMP.
STARGLOW
西川貴教
Da-iCE
≠ME
Hearts2Hearts
RIIZE
WANDS
▼9月21日（月・祝）
Abingdon boys school
川崎鷹也
Chevon
-真天地開闢集団-ジグザグ
Novelbright
フレデリック
MONGOL800
【画像】『FEST. INAZUMA 2026』どこでやる？滋賀県草津市の場所
『フェストイナズマ』は、昨年まで開催されてきた『イナズマロック フェス』の名称などが変更されるもので、9月19日〜21日の3日間、烏丸半島芝生広場（草津市）で開催される。
日程：9月19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）
会場：滋賀・烏丸半島芝生広場（滋賀県立琵琶湖博物館西隣 多目的広場）
LIVE AREA 開場10:00 開演11:30 終演19:00
FREE AREA 開場9:00
※雨天決行(荒天の場合は中止)
出演アーティスト（第2弾まで）※ 50音順
▼9月19日（土）
GENERATIONS
T.M.Revolution
トゲナシトゲアリ
MAZZEL
ももいろクローバーZ
RAISE A SUILEN
ONE N’ ONLY
▼9月20日（日）
IMP.
STARGLOW
西川貴教
Da-iCE
≠ME
Hearts2Hearts
RIIZE
WANDS
▼9月21日（月・祝）
Abingdon boys school
川崎鷹也
Chevon
-真天地開闢集団-ジグザグ
Novelbright
フレデリック
MONGOL800