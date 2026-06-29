『FEST. INAZUMA 2026』イメージ

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　西川貴教が発起人を務め、滋賀で開催される野外音楽フェスティバル『FEST. INAZUMA 2026』（フェストイナズマ）の入場チケットや宿泊券が、草津市ふるさと納税の返礼品として受付開始された。

【画像】『FEST. INAZUMA 2026』どこでやる？滋賀県草津市の場所

　『フェストイナズマ』は、昨年まで開催されてきた『イナズマロック フェス』の名称などが変更されるもので、9月19日〜21日の3日間、烏丸半島芝生広場（草津市）で開催される。

■『FEST. INAZUMA 2026』
日程：9月19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）
会場：滋賀・烏丸半島芝生広場（滋賀県立琵琶湖博物館西隣 多目的広場）
LIVE AREA　開場10:00　開演11:30　終演19:00
FREE AREA　開場9:00
※雨天決行(荒天の場合は中止)

出演アーティスト（第2弾まで）※ 50音順
▼9月19日（土）
GENERATIONS
T.M.Revolution
トゲナシトゲアリ
MAZZEL
ももいろクローバーZ
RAISE A SUILEN
ONE N’ ONLY

▼9月20日（日）
IMP.
STARGLOW
西川貴教
Da-iCE
≠ME
Hearts2Hearts
RIIZE
WANDS

▼9月21日（月・祝）
Abingdon boys school
川崎鷹也
Chevon
-真天地開闢集団-ジグザグ
Novelbright
フレデリック
MONGOL800