お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が27日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。父が好きだったという酒を明かす場面があった。

この日はレースクイーンの酒井ゆりや、MCの元TOKIO・松岡昌宏らと東京・高円寺の居酒屋でトークを展開。

そば焼酎のソーダ割りを注文し、一口飲んだ大吉に松岡は「どうですか？親父さんの味は」と質問。大吉は「お父さん、俺にはまだ分からん」と苦い表情をしてみせた。

「そば焼酎の良さが俺にはよく分からん」と繰り返し「なんねこれは」と淡々と話した。松岡は「まだまだ。そば焼酎、おいしいですけれどね。僕は好きですけれどね、お湯割り」とフォローを入れた。

大吉はさらに「これを牛乳で割ってたんですよ。牛乳割りをずっとうちの親父が飲んでいた」と驚きの告白。松岡は「江利チエミさんみたい」と昭和の人気歌手がウイスキーを牛乳で割っていたという有名なエピソードになぞらえて笑わせた。

大吉は「いつか大人になったら味分かるのかなと、きょう確認してみたが、分からない」としたものの「楽しみが増えました。55じゃまだ分からないです」と今後の心境の変化に期待していた。