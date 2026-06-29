「ちょっとトイレ行くだけで『ママーーーーーーー！！』『頑張ったねーーーー！』って叫ぶの止めてもらっていいですかね？すぐ戻るんで」



【動画】飼い主がトイレに行くだけで絶叫「ママー！！！」

そんなコメントが添えられた動画が、Xで注目を集めています。投稿したのは、ふくぴぃさん（@PnYem）。動画には、オカメインコの「プリ」ちゃん（1歳・男の子）が映っています。



ケージ内の止まり木にとまり、こちらを見つめるプリちゃん。飼い主さんが少しその場を離れただけで、「ママーッ！」と呼びかけるように大きな声を響かせます。



さらに、飼い主さんが戻ってくると、「頑張ったねーーー！」と褒めるような声も。まるで、小さな子どもが大好きなママを探し、戻ってきた瞬間に安心して声をかけているような光景です。



投稿には、2900件超の“いいね”が集まり、「かわいすぎて泣きそう」「呼ばれてみたい〜」「涙出るてこんなん言われたら」「ママが大好きなんですね」などの声が寄せられました。



「ママーッ！」人間の言葉で伝えるプリちゃん

飼い主のママ、ふくぴぃさん（@PnYem）によると、プリちゃんは何か伝えたいことがあるとき、動画のように人間の言葉でアピールするのだそうです。



「例えば、歌を歌ったり、自分の名前を連呼したりするときも、口笛ではなく言葉なんです」



動画でも、プリちゃんは首を傾げたり、体を動かしたりしながら、「ママーッ！ 来てください」「ママーッ！ 会いたかったよ」と呼びかけています。言葉を使って、一生懸命に気持ちを伝えているようです。



では、プリちゃんは家族みんなを同じように呼ぶのでしょうか。



「ママ、私に対してだけですね。いつもというわけではないですが、私がトイレや台所に行って、姿が見えなくなると大声でおしゃべりします。ほかの家族を呼ぶことはありません」



呼ぶのはママだけ、言葉も選んで習得！？

プリちゃんに呼ばれたとき、飼い主さんは「プリ〜ここにいるよ！」と返事をしているそうです。ふだんからプリちゃんにはよく話しかけ、日常的にコミュニケーションを取っているといいます。



「人間の2歳の男の子のような行動をとりますね。好き嫌いがハッキリしています。私にはなでたりカキカキしたりさせるのですが、夫が触ろうとすると怒ります。また、興味のある言葉は真剣に聞いていますが、そうでもない言葉は無視しているようです」



トイレに行くだけで始まる、プリちゃんの全力のおしゃべり。小さな体いっぱいに気持ちを込めた声は、今日も家の中ににぎやかに響いていることでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）