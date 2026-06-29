バドミントン選手・桃田賢斗、結婚式を報告 妻とのウエディング2ショット披露「格別の美しさ」 会場はプロポーズをした思い出の場所
バドミントン選手の桃田賢斗（31）が26日、自身のインスタグラムを更新。結婚式・結婚披露宴を行ったことを報告し、ウエディングドレス姿の妻との2ショット写真を公開した。
【写真】「ウェディングドレス姿はまた格別の美しさで…」純白ドレス姿の妻＆桃田賢斗の2ショット
投稿では「先日、これまでたくさん支えてくださった関係者の皆様、先輩方、仲間、そして家族に見守られながら、無事に結婚式・結婚披露宴を終えることができました。この日を迎えるまでに関わってくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます」とつづり、結婚式での夫婦ショットや結婚指輪の写真を掲載。
なお、会場は「プロポーズをした思い出の場所」だという。
桃田は「毎日、最高に美しくて可愛い妻ですが、ウェディングドレス姿はまた格別の美しさで、涙が止まりませんでした。笑」とノロケ交じりに明かしつつ、「いつも何でもゲラゲラ笑い飛ばしてくれる妻に支えてもらいながら、今度は自分がそんな妻を支え、幸せいっぱいの日々を過ごしてもらえるよう、これからも仕事も家庭も精一杯頑張ってまいります！」と決意を改めていた。
桃田は今年1月、自身のインスタで「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と結婚を報告。
「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして近くでサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています。本当に感謝しかありません!!!」と感謝をつづり、「これから人生の新たなスタートとして、より一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます これからも変わらぬご声援よろしくお願いします」とあいさつしていた。
【写真】「ウェディングドレス姿はまた格別の美しさで…」純白ドレス姿の妻＆桃田賢斗の2ショット
投稿では「先日、これまでたくさん支えてくださった関係者の皆様、先輩方、仲間、そして家族に見守られながら、無事に結婚式・結婚披露宴を終えることができました。この日を迎えるまでに関わってくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます」とつづり、結婚式での夫婦ショットや結婚指輪の写真を掲載。
桃田は「毎日、最高に美しくて可愛い妻ですが、ウェディングドレス姿はまた格別の美しさで、涙が止まりませんでした。笑」とノロケ交じりに明かしつつ、「いつも何でもゲラゲラ笑い飛ばしてくれる妻に支えてもらいながら、今度は自分がそんな妻を支え、幸せいっぱいの日々を過ごしてもらえるよう、これからも仕事も家庭も精一杯頑張ってまいります！」と決意を改めていた。
桃田は今年1月、自身のインスタで「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と結婚を報告。
「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして近くでサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています。本当に感謝しかありません!!!」と感謝をつづり、「これから人生の新たなスタートとして、より一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます これからも変わらぬご声援よろしくお願いします」とあいさつしていた。