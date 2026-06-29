ラグビーリーグワン1部の東京SGは29日、沢木敬介新監督（51）の就任を発表した。同氏は16〜19年（当時はトップリーグのサントリー）以来、7年ぶりの東京SG監督復帰となる。チームは2シーズン指揮を執った小野晃征ヘッドコーチ（39）の退任を今月15日に発表していた。

秋田県出身の沢木氏は日大を経て98年にサントリーに入団。現役時代はSOやCTBとして活躍し、日本代表でも7キャップを獲得した。07年に引退後は指導者に転身し、サントリーや日本代表などのコーチを歴任。15年W杯では日本代表のコーチングコーディネーターとして、歴史的な3勝に貢献した。

16〜19年の監督時代にはトップリーグと日本選手権の2冠を2季連続で達成し、20〜25年の横浜監督時代にはチームを過去最高の3位（22〜23年シーズン）に押し上げる手腕を発揮。強いリーダーシップ、歯に衣（きぬ）着せぬ物言いと、豊富な知識と卓越した戦術理論には定評があり、横浜監督退任後の1年間は、解説者としても活躍した。

東京SGはリーグワンで5季連続でプレーオフに進出も、一度も頂点に届いておらず、優勝は同氏が監督を務めていた17〜18年シーズンから遠ざかる。王座奪還、リーグワンとなって初の頂点へ、7年ぶりに古巣に戻る沢木氏の手腕に期待がかかる。

▼沢木新監督コメント「このたび、7年ぶりにサンゴリアスでコーチングできることを心からうれしく思います。才能ある素晴らしい選手、スタッフとともに『やってみなはれ』精神を胸に、常に冒険心を忘れず、応援してくれるファンの皆さまもワクワクする新たなサンゴリアスのオリジナルスタイルをチーム全員一丸となって構築していきたいと思います。サンゴリアスファミリーの皆さま、引き続き沢山の温かいサポートよろしくお願いいたします」