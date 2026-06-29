きゅうり2本が秒で消える。川津幸子さんの『味しみきゅうり四川風』は種を取るのがコツ
きゅうり2本があっという間になくなる、川津幸子さんのとっておきレシピ。おいしさの秘訣は、種を取ってから漬けること。水っぽくならず、味がしっかりしみ込みます。
にんにくやしょうが、豆板醤をきかせた四川風のピリ辛味で、やみつき必至。シャキシャキ食感もたまりません！
『味しみきゅうりの四川風』のレシピ
材料（2人分）
きゅうり……2本
塩……少々
〈漬け汁〉
にんにくのみじん切り……1/2かけ分
しょうがのみじん切り……1/2かけ分
酢……大さじ1と1/2
しょうゆ……大さじ1
砂糖……大さじ1/2
ごま油……大さじ1/2
豆板醤……小さじ1/2
作り方
（1）きゅうりはまな板に置き、少しずつ回転させながらめん棒などでたたく。手で割って、スプーンの柄などで種を除き、一口大に割る。塩をまぶして15分ほどおき、水けを拭く。
（2）〈漬け汁〉の材料を混ぜ、きゅうりを加える。15分ほどおく。
夏といえばやっぱりきゅうり。あと一品にも、おつまみにも最高ですよ♪
教えてくれたのは…
川津 幸子カワツ ユキコ
料理家
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世界文化社、オレンジページの料理編集者を経てフリーに。栗原はるみの『ごちそうさまが、ききたくて。』の編集を手がけ、大ヒットさせる。その後、料理の楽しさを伝えるためには自ら作らなくてはと、料理編集者と料理研究家の二足のわらじをはくようになる。
（オレンジページCooking』2023夏号より）