きゅうり2本が秒で消える。川津幸子さんの『味しみきゅうり四川風』は種を取るのがコツ

きゅうり2本があっという間になくなる、川津幸子さんのとっておきレシピ。おいしさの秘訣は、種を取ってから漬けること。水っぽくならず、味がしっかりしみ込みます。

にんにくやしょうが、豆板醤をきかせた四川風のピリ辛味で、やみつき必至。シャキシャキ食感もたまりません！

『味しみきゅうりの四川風』のレシピ

材料（2人分）

きゅうり……2本

塩……少々

〈漬け汁〉

にんにくのみじん切り……1/2かけ分

しょうがのみじん切り……1/2かけ分

酢……大さじ1と1/2

しょうゆ……大さじ1

砂糖……大さじ1/2

ごま油……大さじ1/2

豆板醤……小さじ1/2

作り方

（1）きゅうりはまな板に置き、少しずつ回転させながらめん棒などでたたく。手で割って、スプーンの柄などで種を除き、一口大に割る。塩をまぶして15分ほどおき、水けを拭く。

（2）〈漬け汁〉の材料を混ぜ、きゅうりを加える。15分ほどおく。

夏といえばやっぱりきゅうり。あと一品にも、おつまみにも最高ですよ♪

川津 幸子カワツ ユキコ 料理家 世界文化社、オレンジページの料理編集者を経てフリーに。栗原はるみの『ごちそうさまが、ききたくて。』の編集を手がけ、大ヒットさせる。その後、料理の楽しさを伝えるためには自ら作らなくてはと、料理編集者と料理研究家の二足のわらじをはくようになる。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（オレンジページCooking』2023夏号より）