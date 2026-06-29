制コレ準グランプリ松島かのん、初の等身大グッズ発売 豪華特典も
制コレ22準グランプリの松島かのんが、初となる等身大グッズとして「抱き枕カバー」をアイドルグッズ販売サイト「ボムアイドル工房」にて販売している。
【画像】「松島かのん等身大抱き枕カバー」一覧
本商品には、やわらかくもっちりとした肌触りが特長の国内最高級生地2wayトリコットを採用。思わず抱きしめたくなるような質感とともに、松島かのんの魅力を等身大サイズで存分に堪能できる特別なアイテムとなっている。
購入者特典としては抱き枕カバーへの宛名入れに加え、7月12日に都内で開催されるリアルイベント参加者向けに豪華特典も用意されている。イベントでは撮影タイムのほか生写真や2ショットチェキやメッセージ動画など、この企画ならではの特典を手にすることができる。販売期間＆イベント参加申し込みは30日までとなっている。
【商品概要】
松島かのん等身大抱き枕カバー（全3種類）
定価：各1万4500円（税込）
サイズ たて約160センチ×よこ50センチ
【プロフィール】
松島かのん（まつしま・かのん）
2006年4月1日生まれ。愛媛県出身。身長162cm。血液型A型。
【画像】「松島かのん等身大抱き枕カバー」一覧
本商品には、やわらかくもっちりとした肌触りが特長の国内最高級生地2wayトリコットを採用。思わず抱きしめたくなるような質感とともに、松島かのんの魅力を等身大サイズで存分に堪能できる特別なアイテムとなっている。
購入者特典としては抱き枕カバーへの宛名入れに加え、7月12日に都内で開催されるリアルイベント参加者向けに豪華特典も用意されている。イベントでは撮影タイムのほか生写真や2ショットチェキやメッセージ動画など、この企画ならではの特典を手にすることができる。販売期間＆イベント参加申し込みは30日までとなっている。
【商品概要】
松島かのん等身大抱き枕カバー（全3種類）
定価：各1万4500円（税込）
サイズ たて約160センチ×よこ50センチ
【プロフィール】
松島かのん（まつしま・かのん）
2006年4月1日生まれ。愛媛県出身。身長162cm。血液型A型。