BTS、和やかな雰囲気で撮影 貴重なCM収録シーンなどのメイキング映像、Leminoで公開
7人組グループ・BTSが出演するドコモMAX with BTSのテレビCM「ずっと一緒に」篇の撮影舞台裏を追ったメイキング映像「ドコモMAX with BTS｜Behind The Scenes」が、Leminoで独占配信されている。
【動画】BTSが和やかに撮影したCM「ずっと一緒に」篇
ドコモ MAX with BTSのテレビCM第2弾「ずっと一緒に」篇は、複数シーンの撮影の中、メンバー同士が近況を伝えたり、談笑したりと終始和やかな雰囲気で進められた。
Leminoで配信中のメイキング映像には、CMセットでのリハーサルやスチール撮影の様子のほか、少し珍しい音声のみの収録シーンなど、メイキングカメラだけがとらえたBTSメンバーの貴重な姿がぜいたくに盛り込まれている。
カメラを向けられている撮影中の真剣なまなざしから一転、カットがかかった瞬間に戻るリラックスした表情が見どころとなる。
また、メンバーそれぞれの姿を追ったソロバージョンのメイキング映像が、7月7日から配信される予定となっている。
【動画】BTSが和やかに撮影したCM「ずっと一緒に」篇
ドコモ MAX with BTSのテレビCM第2弾「ずっと一緒に」篇は、複数シーンの撮影の中、メンバー同士が近況を伝えたり、談笑したりと終始和やかな雰囲気で進められた。
カメラを向けられている撮影中の真剣なまなざしから一転、カットがかかった瞬間に戻るリラックスした表情が見どころとなる。
また、メンバーそれぞれの姿を追ったソロバージョンのメイキング映像が、7月7日から配信される予定となっている。