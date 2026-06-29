會田圭佑が“古巣”青森ワッツへ2度目の復帰「強い覚悟と責任をもって戦っていきたい」

青森ワッツは6月29日、會田圭佑との2026－27シーズン選手契約が合意に至ったことを発表した。1年契約を締結したという。

現在31歳の會田は、183センチ83キロのポイントガード。市立柏高校、明治大学を経て、Bリーグ初年度に特別指定選手として青森へ加入した。計3シーズン在籍すると、活躍の場をB1に移し、シーホース三河、京都ハンナリーズでプレー。2022－23シーズンに青森へ復帰し、2シーズンの在籍でライジングゼファー福岡へ移籍した。

福岡での2025－26シーズンは51試合の先発を含む58試合に出場。1試合平均5.5得点1.1リバウンド2.8アシストを記録し、シーズン終了後にBリーグの自由交渉選手リストへ公示されていた。

會田、北谷稔行ゼネラルマネージャーは公式HPで次のようにコメントした。

「青森ワッツブースターの皆さん、お久しぶりです。ライジングゼファーフクオカから移籍してきました會田圭佑です。まず初めに、この移籍に際しチームに受け入れていただいた北谷GM、渡邊社長、青森ワッツチーム関係者の皆様に深く感謝申し上げます。再び青森の地で皆さんと共に戦えること、とても嬉しく思います。来シーズンからリーグの変革期を迎える中で、新たな挑戦を思い入れのある青森ワッツでさせていただけることに感謝するとともに、強い覚悟と責任をもって戦っていきたいと思います。シーズンどんな時もチーム全員で支え合い、切磋琢磨し合いながら成長し、最高のチームになれるよう全力を尽くしたいと思います。またみんなで新しい景色を見に行きましょう！熱い応援をよろしくお願いします！」（會田）

「また戻ってきてくれて本当に嬉しいです。ご存知の方も多いと思いますが、會田選手はPGとして安定したゲームメイクとシュート力、そして様々な舞台での経験があります。これはPGとして最も必要な要素だと思っています。なおかつディフェンスもでき、相手のPGを何度も困らせてきました。PGとして要求は高くなりますが、それにしっかりと応えてくれるのが會田選手。悔しい思いをして、勝ちに飢えている會田選手のプレーをぜひ会場にて応援お願いします。けいすけ、おかえり！ 2026－27シーズンに向けての重要なピースがカムバックしてくれました。さぁ、また行こうぜ！プレーオフ！！」（北谷GM）

なお、青森は29日時点で高岡大輔ヘッドコーチ、寺嶋恭之介、ワンウェイジャ、小室昂大、浅井修伍との契約継続、岡部雅大、イージェイ・モンゴメリー、ジェイミン・ブレイクフィールド、佐藤大介、鍋田隆征、小川大新との契約合意を発表している。