超特急、『ヒルナンデス！』月曜シーズンレギュラーに就任！「超特急らしさ全開で身近な幸せを見つけまくりたいと思います」（リョウガ）

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超特急が、日本テレビ系『ヒルナンデス！』7月6日～8月31日の月曜シーズンレギュラーとして出演することが決定した。

■7月6日の初週はリョウガ、ユーキ、マサヒロの3人が出演

超特急が結成されたのは2011年とその活動歴は長く、2022年にオーディションで4人の新メンバーが加入し現在の9人体制に。音楽活動だけでなく、ドラマ・映画、バラエティ、ファッションモデルなど多方面でマルチに活躍し、2026年秋にはグループ結成15年にして東京ドームでのワンマンライブ2DAYS公演を開催。今まさに勢いにのるグループだ。

これまで『ヒルナンデス！』にゲストとして何度も出演してきた超特急だが、この夏はシーズンレギュラーとして毎週スタジオに登場。7月6日の初週はリョウガ、ユーキ、マサヒロの3人の出演が決定している。

7月6日の放送以後、どのメンバーがスタジオやロケに登場するか、出演情報は随時発表となる。個性溢れるメンバーたちが、夏の間、元気いっぱいお昼の時間を盛り上げてくれそうだ。

この夏、パワーアップする『ヒルナンデス！』をぜひチェックしよう。

■超特急メンバー代表コメント：リョウガ

シーズンレギュラー光栄なんデス！嬉しいデス！！

週明けのお昼をより一層明るくしながら、超特急らしさ全開で身近な幸せを見つけまくりたいと思います(^o^)

約2ヶ月間、よろしくお願いします！

■番組情報

日本テレビ系『ヒルナンデス！』

7月6日（月）11:55～13:55 生放送

出演：

【メインMC】南原清隆

【アシスタント】浦野モモ・伊藤遼（日テレアナウンサー）

【月曜レギュラー（順不同）】

小峠英二、コットン（西村真二・きょん）、小島奈津子、夏菜、やす子、超特急（リョウガ、ユーキ、マサヒロ）

■関連リンク

『ヒルナンデス！』番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/hirunan/

超特急 OFFICIAL SITE

https://bullettrain.jp