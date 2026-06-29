「スポサンっぽく見えない」と人気 SHAKAの人気サンダル3選 街でも履きやすいモデルは？
スポーツサンダルはアウトドアだけでなく、街歩きや旅行でも履く人が増えている。なかでも「SHAKA（シャカ）」は、歩きやすさとファッション性を兼ね備えたデザインで毎年人気を集めるブランド。長時間歩く旅行や夏フェス、普段のお出かけにも取り入れやすい人気3モデルを紹介する。
【写真】「ワイドパンツやきれいめスタイルにも合うじゃん」普段使いもしやすいSHAKAの人気サンダル
■旅行やフェスにも使いやすいSHAKA3モデル
【1】SHAKA(シャカ) ネオバンジー EXスポーツ サンダル
SHAKAの定番モデルとして人気の「ネオバンジー EX」。足をしっかりホールドするストラップ構造が特徴で、サンダルながら安定感のある履き心地を実現している。
クッション性のあるソールを採用しており、街歩きや旅行など長時間歩く日にも使いやすい。初めてSHAKAを選ぶ人にも取り入れやすい定番モデルだ。
●こんな人におすすめ
・初めてSHAKAを履く人
・旅行や街歩きで使いたい人
【2】SHAKA(シャカ) スライド アウトドア キャンプ フェス スポサン チルアウト
足を入れるだけで履けるスライドタイプの「チルアウト」。脱ぎ履きしやすく、近所への買い物や散歩など日常使いにも取り入れやすいモデルだ。
シンプルなデザインで服装を選びにくく、気軽に履けるスポーツサンダルを探している人にも向いている。
●こんな人におすすめ
・ラクに履けるモデルが欲しい人
・普段使い中心の人
【3】SHAKA(シャカ) グルカ ハイカー ユニセックス大人
グルカサンダルのようなデザインが特徴の「ハイカー」。つま先まわりをカバーしつつ、サンダルらしい軽快さも備えている。
スポーツサンダルらしさを抑えたデザインで、ワイドパンツやきれいめな服装にも合わせやすい。見た目にもこだわりたい人におすすめのモデルだ。
●こんな人におすすめ
デザイン性を重視したい人
ソックス合わせも楽しみたい人
■用途に合わせて選ぶのがおすすめ
迷ったら、まずは定番の「ネオバンジーEX」がおすすめ。旅行や夏のお出かけなど幅広いシーンで使いやすく、SHAKAらしいデザインと履き心地を楽しめる。
脱ぎ履きのしやすさを重視するなら「チルアウト」、スポサンらしさを抑えたデザインが好みなら「ハイカー」を選んでみるのもよさそうだ。
街歩きや旅行、フェスなど歩く時間が長い夏のお出かけでは、履き心地だけでなくコーデに合わせやすいデザインも魅力。用途やスタイルに合わせて選んでみよう。
【写真】「ワイドパンツやきれいめスタイルにも合うじゃん」普段使いもしやすいSHAKAの人気サンダル
■旅行やフェスにも使いやすいSHAKA3モデル
【1】SHAKA(シャカ) ネオバンジー EXスポーツ サンダル
SHAKAの定番モデルとして人気の「ネオバンジー EX」。足をしっかりホールドするストラップ構造が特徴で、サンダルながら安定感のある履き心地を実現している。
●こんな人におすすめ
・初めてSHAKAを履く人
・旅行や街歩きで使いたい人
【2】SHAKA(シャカ) スライド アウトドア キャンプ フェス スポサン チルアウト
足を入れるだけで履けるスライドタイプの「チルアウト」。脱ぎ履きしやすく、近所への買い物や散歩など日常使いにも取り入れやすいモデルだ。
シンプルなデザインで服装を選びにくく、気軽に履けるスポーツサンダルを探している人にも向いている。
●こんな人におすすめ
・ラクに履けるモデルが欲しい人
・普段使い中心の人
【3】SHAKA(シャカ) グルカ ハイカー ユニセックス大人
グルカサンダルのようなデザインが特徴の「ハイカー」。つま先まわりをカバーしつつ、サンダルらしい軽快さも備えている。
スポーツサンダルらしさを抑えたデザインで、ワイドパンツやきれいめな服装にも合わせやすい。見た目にもこだわりたい人におすすめのモデルだ。
●こんな人におすすめ
デザイン性を重視したい人
ソックス合わせも楽しみたい人
■用途に合わせて選ぶのがおすすめ
迷ったら、まずは定番の「ネオバンジーEX」がおすすめ。旅行や夏のお出かけなど幅広いシーンで使いやすく、SHAKAらしいデザインと履き心地を楽しめる。
脱ぎ履きのしやすさを重視するなら「チルアウト」、スポサンらしさを抑えたデザインが好みなら「ハイカー」を選んでみるのもよさそうだ。
街歩きや旅行、フェスなど歩く時間が長い夏のお出かけでは、履き心地だけでなくコーデに合わせやすいデザインも魅力。用途やスタイルに合わせて選んでみよう。