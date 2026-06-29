北中米W杯

サッカーのワールドカップ北中米大会は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦で日本がブラジルと対戦する。1次リーグ初戦のオランダ戦で負傷交代した久保建英について、森保一監督がブラジル戦の欠場を明言。ファンからは心配する声が相次いでいる。

久保は14日（同15日）に行われたオランダ戦の後半に相手選手との接触で左膝を負傷。苦悶の表情を浮かべ交代を余儀なくされた。怪我のダメージは大きく、チュニジア戦、スウェーデン戦共に、チームに同行しなかった。

FIFA公式YouTubeが公開した前日会見の中で、森保監督は「ブラジル戦に関して久保はプレーできません。まだ全体練習に入ってないですし、個人の走るトレーニングしか出来ていないので、明日の試合でプレーすることはありません」と明言。「早く回復することを願っていますし、彼も急ピッチでコンディションをあげてくれています」と続けた。

この悲報にはX上の日本ファンから「残念です」「これは悲しい」「出られないんだ」「残念で仕方ないけど、本人が1番悔しいはず」「久保選手まだダメだったか」「森保一監督が『早く治る事を願う』って事は、ブラジル戦も勝つ気でいるって事なんですよね」「ピッチに戻ってきて活躍するの待ってるね」「まだ25歳。無理はしなくて良いよ」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）