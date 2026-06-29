EARTH MONDAMIN CUP最終R

国内女子ゴルフツアーのEARTH MONDAMIN CUP最終ラウンド（R）が29日、千葉・カメリアヒルズCC（6699ヤード、パー72）で開催された。ツアー史上最高額優勝賞金7200万円の大会。首位で出たパク・ヒョンギョン（韓国）が9番で、自身も驚くロングパットを沈め、ギャラリーを沸かせた。

187ヤードの9番パー3。パク・ヒョンギョンが、ラフからの長距離バーディートライ。ラインに乗ったボールはカップに吸い込まれた。ギャラリーから「おぉぉ！」と歓声が起きると、パク・ヒョンギョン自身も口を開けて驚いたような表情。通算10アンダーとして首位に並んだ。

パク・ヒョンギョンは韓国ツアー8勝、「キューティフル」の愛称で親しまれる25歳。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xが実際の映像を公開。中継の解説も「凄いですね！ よく入りました！」と称賛していた。さらに、11番でもバーディーを奪い単独首位に浮上した。

今大会は、降雨によるコース状態不良のため、26日はサスペンデッド、27日は中止。この日は未消化の第3Rを回り、そのまま最終Rに突入した。



（THE ANSWER編集部）