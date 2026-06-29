サッカー北中米W杯

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、29日（日本時間30日）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。決戦の地に降り立った代表メンバーの移動手段に、ファンの注目が集まっている。

ベースキャンプを張る米テネシー州ナッシュビルから、試合が行われるテキサス州ヒューストンへ移動した日本代表。メンバーは青地に白と赤が入ったお馴染みのジャージ姿で、キャリーケースを押しながら、空港に降り立った。

日本代表公式SNSが写真を添付して「ブラジル戦が行われるアメリカのヒューストンに到着」と記すと、ファンからは選手たちの背後のチャーター便に注目する声が相次いだ。

「え、ジェットブルーで移動してるの？」

「ANAだと思ったらジェットブルー！？」

「JetBlueなんだ！サムライブルーだから？」

「へえ、移動はJetBlueなんだ。JetBlueってLCCみたいなもんだけど」

今回移動に使用されたのはジェットブルー航空の航空機。1999年設立の同社は、その名の通り青を基調とした機体も保有し、日本代表の愛称「SAMURAI BLUE」との親和性を指摘する声もあがっていた。



（THE ANSWER編集部）