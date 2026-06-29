米国・ＡＥＷと新日本プロレスの合同興行「Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ」（２８日＝日本時間２９日、カリフォルニア州サンノゼ）で、オカダ・カズチカ（２８）のチームＤＣＭＪＦと、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３１）が加わったブリスコ軍の６対６金網軍団対抗戦が実現。ハチャメチャな死闘となった。

ＭＪＦ軍はリーダーのＡＥＷ世界王者ＭＪＦと「ドン・キャリス・ファミリー」のオカダ、カイル・フレッチャー、アンドラデ・エル・イドロ、ケビン・ナイト、ジェイク・ドイル。ブリスコ軍はマーク・ブリスコ、竹下、ダービー・アリン、オレンジ・キャシディ、ロデリック・ストロング、カイル・オライリーの６人で、総重量４・５トンの金網の中で、ノールールで激突した。

オカダは敵軍を次々に金網へと叩きつけていき、抗争する竹下もブチ当てた。ＭＪＦとアンドラデが仲間割れを始めれば、仲裁に入ってと忙しい。ブリスコ軍はバッグからゲーム機を取り出し、オカダをコントーラーで殴りつける。さらに画びょうがリングに巻かれてブリスコ、アリンが落とされる地獄絵図だ。あまりの惨状に、ＭＪＦが巨大ブラシでリングを掃除したほどだった。

ブリスコ軍では、欠場中のウィロー・ナイチンゲールから差し入れられたオレンジを口にする爐發阿發哀織ぅ爿瓩泙能亳宗オカダと竹下がリングで対峙すると、空気を一変させてエルボーの打ち合いを始める。竹下はリュックに詰めた凶器を探すフリをして、オカダに中指を突き立てた。オカダは竹下のエルボーをくらうと、フレッチャーからキックを誤爆され、竹下にはフレッチャーと２人まとめてジャーマンで投げ捨てられた。

オカダの受難は続き、ＭＪＦの指示で、敵軍が持ち込んでいだ巨大バッグを開けると、中にはなぜか犇Т鎰瓩箸靴謄螢・ラッシュが入っていた。驚いたオカダは、ラッシュに指をかまれてしまう。収拾のつかない事態に、レインメーカーを浴びせてＫＯ。ラッシュはドイルらによりバッグに戻された。竹下はオカダのドロップキックを浴びるも、エプロンでワガママを放って宿敵を退治。続けてフレッチャーをエプロンからのブルーサンダーボムでテーブル葬に処したが、自身も大ダメージを負った。

ナイトは持っていたリュックが爆発し、金網上段から転落してテーブルクラッシュ。オカダはフレッチャーらと５人で、金網上からのコフィンドロップで倒されダウンする。衝撃シーンが続く大乱戦は、アンドラデがＭＪＦの世界王座を狙う意志を示し、チームを離脱。シャツを脱ぐと、その下にはドン・キャリスとＭＪＦを中傷する文字が書かれたタンクトップを来ており、ファミリーとも決別した。混乱極まる中で、最後はブリスコがジェイドリラーでドイルを沈め、ブリスコ軍に軍配が上がった。

カオスな金網戦に何とか勝利した竹下はキャシディ、ストロングとともにラッシュの入ったバッグを回収して引き揚げるのだった。