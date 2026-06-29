お笑いタレントのもう中学生と結婚した女優でモデルの恵理が、自身がパーソナリティを務めたラジオ番組の卒業を報告した。

２９日までにインスタグラムで「ＦＭ軽井沢でパーソナリティーを務めてきた『にちようび×ノーマル』を卒業させていただきました！」と報告。

卒業当日の様子や感謝をつづり、「今年は私生活でも変化があり、今回私の意思で卒業させていただきました」とも明かした。「わがままを聞いてくださったＦＭ軽井沢の皆さん、スポンサー様、本当にありがとうございました！長いようであっという間の５年ちょっと。楽しい楽しい思い出がいっぱいです ラジオが大好きになれたのは、ここでの時間があったからこそです！！！素敵な経験をさせていただきました。また必ずラジオやりたいと思います 本当にありがとうございました！」と続け、花束をたくさん抱えた写真を披露した。

この投稿にファンからは「お疲れさまでした！」「卒業は残念ですがこれからもがんばってください。応援してます！」「ラジオ中も終わっちゃったし、さみしいような新婚ライフを満喫して欲しいような…これからの活躍期待してるよ」「恵理さんすごい幸せそうですね」といった声があがっている。

夫のもう中学生は３月２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁 ２時間生放送ＳＰ」で結婚を電撃発表。番組内ではお相手を「えりさん」とだけ報告していたが、同郷の長野県出身の恵理であることが分かった。２人は３月２６日の信越放送「ずくだせテレビ」に出演し、結婚を生報告した。