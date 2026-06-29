今年3月にデビュー50周年を迎え、レコード会社3社から『Amii Ozaki 50th Amii-versary』シリーズをリリースした尾崎亜美が、その周年の節目を飾るオリジナル・フルアルバムを9月にリリースすることを発表した。

新たに発表されたアルバムのタイトルは『amiism』（アミイズム）。3月にリリースした「明日の声（音楽室Ver.）」のリテイクに加え、作詞・作曲・編曲のすべてを尾崎が手掛けた新曲からなる全10曲のフルアルバムとなっている。女性シンガーソングライターの先駆けとして文字通り日本ポップス界をリードしてきた彼女が、自らの名前である”ami”をアルバムタイトルに冠したその想いはひとしおであろう。

尾崎の作品には毎回豪華なミュージシャンが参加しているが、現時点では伴侶でもある小原礼以外のメンバーは発表されていない。こちらの情報も後日明らかにされる模様だ。

尾崎亜美は10月よりデビュー50周年記念となるコンサートツアーを開催する。10月に行われる東京国際フォーラム公演は既にチケット完売となっているが、その他地方公演にはまだ若干の余裕があるとのことなので早めの入手をお勧めしたい。また、2027年の1月〜5月で追加公演が全国で10本程度行われる。

■尾崎亜美 50周年記念アルバム『amiism』（アミイズム）

2026年9月23日（水）リリース

品番：CRCP-20626

価格：￥3,850（税込）

＜収録曲＞

01​. 明日の声 *アルバムVer​.

02​. 憂鬱なシンデレラ

03​. オムライス -me inside me-

04​. 記憶の箱

05​. フロンティア

06​. One World

07​. YAJIROBEE

08​. Brighten Up

09​. Rain Train

10​. 僕はご機嫌 君は不機嫌

■リリース情報

・「明日の声（音楽室Ver.）」収録 50周年記念アルバム「Amii Ozaki 50th Amii-versary 〜21st Century Best」

配信 https://lnk.to/amiiozaki50thamiiversary ・尾崎亜美 50周年記念「Amii Ozaki 50th Amii-versary」シリーズ 発売中

「Amii Ozaki 50th Amii-versary 〜20th Century Best」 ・UPCY-8113/4（SHM-CD 2枚組）・4,400円（税込）

「Amii Ozaki 50th Amii-versary 〜21st Century Best」 ・CRCP-20621/22 （CD 2枚組）・4,400円（税込）

「合縁起演＋ 50th Amii-versary Edition」 ・PCBP-54425（DVD1枚組/約110分収録）・7,480円（税込）

■コンサート情報

10月10日（土）＜50周年記念コンサート＞＠東京国際フォーラム ホールC ■＜50th Amii-versary Concert Tour 2026＞

10月25日（日）大分・iichiko総合文化センター

11月1日（日）愛知・ウインクあいち 大ホール

11月3日（火祝）京都・ロームシアター京都 サウスホール

11月7日（土）大阪・すばるホール

11月15日（日）福岡・福岡市民ホール

11月23日（月祝）静岡・アクトシティ浜松 中ホール

11月28日（土）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

12月16日（水）大阪・梅田芸術劇場 シアタードラマシティ

12月23日（水） 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

12月26日（土）岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 中劇場

◆尾崎亜美オフィシャルサイト