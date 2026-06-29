「アヲハタ」の公式「X」アカウントが、塩バタートーストが楽しめる「ヴェルデ 塩バタートーストスプレッド」を紹介しています。

【画像】めちゃおいしそう… アヲハタのペーストで作る「塩バタートースト」

外はカリッ、中はじゅわ〜っな塩バタートースト

公式アカウントは、「『塩パン』がお好きな方〜…いつもの食パンに塗って焼くだけで、外はカリッと、中はじゅわ〜っと塩バターの風味が広がっておすすめですよ」とコメント。切り込みを入れ、こんがり焼いた食パンと、「塩バタートーストスプレッド」の写真を投稿しました。

投稿は65万回以上表示され、1万件の「いいね」を集めています。「気になる！」「これはおいしそう！」「ヒャッホー買う！」との声が上がっています。

「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズは、パンに塗って焼くだけで、手軽にバリエーション豊富なトーストを楽しめるスプレッド。

「塩バタートーストスプレッド」のほか、「ガーリックトーストスプレッド」「明太フランス風トーストスプレッド」「シュガーバタートーストスプレッド」「メロンパン風トーストスプレッド」「カレーパン風トーストスプレッド」「クワトロフォルマッジ風トーストスプレッド」がラインアップされています。